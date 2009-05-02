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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Барселона
Реал - Барселона: обзор матча 02 мая 2009
Реал
02.05.2009, суббота, 22:00
Испания. Примера, 34 тур
2 : 6
Завершен
Барселона
14'
Г. Игуаин
57'
С. Рамос
18'
Т. Анри
21'
К. Пуйоль
36'
Л. Месси
59'
Т. Анри
75'
Л. Месси
83'
Ж. Пике
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Барселона
Замена
С. Бускетс
️️️️
Я. Туре
Замена
Б. Кркич
️️️️
А. Иньеста
Желтая карточка
Х. Гарсия
ГОЛ! 2:6!
Ж. Пике
Пас отдал
С. Это'О
Замена
Х. Гарсия
️️️️
А. Роббен
ГОЛ! 2:5!
Л. Месси
Пас отдал
Хави
Желтая карточка
Р. ван дер Ваарт
Замена
Р. ван дер Ваарт
️️️️
С. Рамос
Замена
С. Кейта
️️️️
Т. Анри
Замена
К. Хунтелаар
️️️️
Марсело
ГОЛ! 2:4!
Т. Анри
Пас отдал
Хави
ГОЛ! 2:3!
С. Рамос
Пас отдал
А. Роббен
Желтая карточка
Марсело
Желтая карточка
К. Пуйоль
ГОЛ! 1:3!
Л. Месси
Пас отдал
Хави
Желтая карточка
С. Рамос
Желтая карточка
Л. Диарра
Желтая карточка
Э. Абидаль
ГОЛ! 1:2!
К. Пуйоль
Пас отдал
Хави
18'
ГОЛ! 1:1!
Т. Анри
Пас отдал
Л. Месси
ГОЛ! 1:0!
Г. Игуаин
Пас отдал
С. Рамос
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
12
Марсело
ЛЗ
5
Габриэль Хайнце
ЛЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
0
Фабио Каннаваро
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
5
Фернандо Гаго
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Рауль
(К)
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
(К)
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
8
Андрес Иньеста
ЛП
42
Яя Туре
ЦП
6
Хави
ПП
10
Лионель Месси
ПВ
12
Тьерри Анри
ЛФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Реал
25
Ежи Дудек
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
36
Жюльен Фобер
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Барселона
0
Альберт Хоркера
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
5
Серхио Бускетс
ОП
11
Александр Глеб
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
3-2-3-2
12
Касильяс
21
Метцельдер
0
Каннаваро
93
Рамос
5
Хайнце
12
Марсело
19
Диарра
5
Гаго
10
Роббен
7
Рауль
9
Игуаин
4-3-1-2
26
Вальдес
10
Алвес
3
Пике
5
Пуйоль
22
Абидаль
6
Хави
42
Туре
8
Иньеста
10
Месси
9
Это'О
12
Анри
10
Роббен
6
Хави Гарсия
6
Хави Гарсия
10
Роббен
93
Рамос
8
ван дер Ваарт
8
ван дер Ваарт
93
Рамос
12
Марсело
21
Хунтелаар
21
Хунтелаар
12
Марсело
42
Туре
5
Бускетс
5
Бускетс
42
Туре
12
Анри
20
Кейта
20
Кейта
12
Анри
8
Иньеста
9
Кркич
9
Кркич
8
Иньеста
Остались в запасе
Реал
Барселона
25
Ежи Дудек
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
36
Жюльен Фобер
ПЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
0
Альберт Хоркера
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
11
Александр Глеб
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
25
Ежи Дудек
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
36
Жюльен Фобер
ПЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Остались в запасе
0
Альберт Хоркера
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
11
Александр Глеб
ЦП
Главный тренер
Хуанде Рамос
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Реал - Барселона
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 21:55 (прямая)
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