Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Реал
Барселона - Реал: обзор матча 21 апреля 2012
Барселона
21.04.2012, суббота, 22:00
Испания. Примера, 35 тур
1 : 2
Завершен
Реал
70'
А. Санчес
17'
С. Хедира
73'
К. Роналду
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Реал
+3
Замена
Г. Игуаин
️️️️
К. Бензема
Замена
Х. Кальехон
️️️️
М. Озил
Желтая карточка
Х. Маскерано
Замена
С. Фабрегас
️️️️
К. Тельо
Желтая карточка
Э. Гранеро
Желтая карточка
М. Озил
Замена
Э. Гранеро
️️️️
А. Ди Мария
Замена
Педро
️️️️
Адриано
ГОЛ! 1:2!
К. Роналду
Пас отдал
М. Озил
ГОЛ! 1:1!
А. Санчес
Замена
А. Санчес
️️️️
Хави
Желтая карточка
Х. Алонсо
Желтая карточка
Пепе
17'
ГОЛ! 0:1!
С. Хедира
Желтая карточка
С. Бускетс
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
3
Адриано
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
(К)
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
6
Хави
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
8
Андрес Иньеста
ЛФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
28
Сами Хедира
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
9
Педро
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Реал
1
Антонио Адан
ВР
12
Марсело
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
10
Кака
АП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
4-1-2-2-1
26
Вальдес
3
Адриано
14
Маскерано
5
Пуйоль
10
Алвес
5
Бускетс
6
Алькантара
6
Хави
37
Тельо
10
Месси
8
Иньеста
4-2-2-2
12
Касильяс
5
Арбелоа
3
Пепе
93
Рамос
17
Коэнтрау
28
Хедира
3
Алонсо
11
Ди Мария
10
Озил
7
Роналду
9
Бензема
37
Тельо
4
Фабрегас
4
Фабрегас
37
Тельо
3
Адриано
9
Педро
9
Педро
3
Адриано
6
Хави
4
Санчес
4
Санчес
6
Хави
11
Ди Мария
23
Гранеро
23
Гранеро
11
Ди Мария
10
Озил
7
Кальехон
7
Кальехон
10
Озил
9
Бензема
9
Игуаин
9
Игуаин
9
Бензема
Остались в запасе
Барселона
Реал
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Антонио Адан
ВР
12
Марсело
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
10
Кака
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
12
Марсело
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
10
Кака
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Барселона - Реал
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Камп Ноу
Посещаемость:
93000 из 99786 зрителей (93%)
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 21:55 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол (HD)" 21:55 (прямая)
Новости команд
Все
Барселона
Реал
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
Вчера, 16:25
9
Мбаппе пропустит матч Франции с Италией в Лиге наций
11 ноября
Зидан рассорился с Мбаппе из-за Дембеле – подробности конфликта
11 ноября
4
Эндрик отказался от перехода в «Милан» из-за прозвища клуба
11 ноября
4
Рафинья сделал операцию, чтобы сыграть за сборную Бразилии
11 ноября
1
Рафинья сделал операцию, чтобы сыграть за сборную Бразилии
11 ноября
1
Ямаль купил бывший особняк Пике и Шакиры за 11 миллионов евро
11 ноября
9
Батракова сравнили с Ямалем: «По потенциалу не уступает»
11 ноября
15
Джеррард назвал футболиста, потенциал которого выше, чем у Роналду и Месси
10 ноября
3
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
Вчера, 16:25
9
Мбаппе пропустит матч Франции с Италией в Лиге наций
11 ноября
Зидан рассорился с Мбаппе из-за Дембеле – подробности конфликта
11 ноября
4
Эндрик отказался от перехода в «Милан» из-за прозвища клуба
11 ноября
4
Выявлен самый красивый футболист Земли
11 ноября
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+