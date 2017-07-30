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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Реал - Барселона
Реал - Барселона: обзор матча 30 июля 2017
Реал
30.07.2017, воскресенье, 03:05
Международный кубок чемпионов
2 : 3
Завершен
Барселона
Матч
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Личные встречи
Статистика матча Реал - Барселона
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
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Лига чемпионов, Общий этап
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20.10.2026
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Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
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