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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Барселона - Реал
Барселона - Реал: обзор матча 03 мая 2011
Барселона
03.05.2011, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, 1/2 финала
1 : 1
Завершен
Реал
54'
Педро
64'
Марсело
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Реал
Замена
И. Афеллай
️️️️
Педро
+2
Травма
Педро
+2
Замена
Э. Абидаль
️️️️
К. Пуйоль
Желтая карточка
Э. Адебайор
Желтая карточка
Педро
Травма
Ж. Пике
Желтая карточка
Марсело
Замена
С. Кейта
️️️️
Д. Вилья
Желтая карточка
Х. Алонсо
ГОЛ! 1:1!
Марсело
Пас отдал
А. Ди Мария
Замена
М. Озил
️️️️
Кака
Желтая карточка
Л. Диарра
Замена
Э. Адебайор
️️️️
Г. Игуаин
ГОЛ! 1:0!
Педро
Пас отдал
А. Иньеста
13'
Желтая карточка
Р. Карвалью
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
5
Карлес Пуйоль
(К)
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
6
Хави
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
7
Давид Вилья
ЛФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
10
Кака
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Барселона
13
Ойер
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
9
Жеффрен
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Реал
25
Ежи Дудек
ВР
6
Начо
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
10
Месут Озил
АП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
4-3-2-1
26
Вальдес
5
Пуйоль
14
Маскерано
3
Пике
10
Алвес
5
Бускетс
8
Иньеста
6
Хави
10
Месси
9
Педро
7
Вилья
4-2-2-2
12
Касильяс
5
Арбелоа
6
Карвалью
39
Альбиоль
12
Марсело
3
Алонсо
19
Диарра
11
Ди Мария
10
Кака
7
Роналду
9
Игуаин
5
Пуйоль
22
Абидаль
22
Абидаль
5
Пуйоль
7
Вилья
20
Кейта
20
Кейта
7
Вилья
9
Педро
17
Афеллай
17
Афеллай
9
Педро
10
Кака
10
Озил
10
Озил
10
Кака
9
Игуаин
25
Адебайор
25
Адебайор
9
Игуаин
Остались в запасе
Барселона
Реал
13
Ойер
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
9
Жеффрен
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
25
Ежи Дудек
ВР
6
Начо
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
9
Жеффрен
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
Остались в запасе
25
Ежи Дудек
ВР
6
Начо
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Барселона - Реал
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Франк Де Блекере
(Оденарде)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:30 (прямая) "НТВ" 22:30 (прямая)
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