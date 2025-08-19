Медиаклуб может выпустить 14-летнего игрока в Кубке России

В сегодняшнем матче FONBET Кубка России «Калуга» – «Амкал» за гостей может ссыграть 14-летний хавбек Василий Гончаров. Полузащитник из академии «Новатора» может стать самым молодым игроком в истории турнира.

Гончаров родился 31 декабря 2010 года. Сейчас рекорд принадлежит Роману Сафонову, который в 2024-м сыграл за «Кубань» в 14 лет 8 месяцев и 27 дней.