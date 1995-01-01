Турниры:
Россия. Вторая лига. Группа 3 (2022/2023), группа 2
|22 тур
|13 ноября, воскресенье
|14:00
|Калуга
|0:1
|Сатурн
|21 тур
|9 ноября, среда
|13:00
|Зенит
|3:0
|Калуга
|20 тур
|5 ноября, суббота
|14:00
|Калуга
|1:3
|Космос
|19 тур
|30 октября, воскресенье
|16:00
|Химки-2
|0:2
|Калуга
|18 тур
|23 октября, воскресенье
|15:00
|Калуга
|3:1
|СКА-Хабаровск-2
|17 тур
|20 октября, четверг
|15:00
|Калуга
|1:0
|Динамо Вл
|16 тур
|15 октября, суббота
|13:00
|Знамя
|0:2
|Калуга
|15 тур
|8 октября, суббота
|16:00
|Калуга
|1:0
|Балашиха
|14 тур
|2 октября, воскресенье
|15:00
|Салют
|6:1
|Калуга
|13 тур
|26 сентября, понедельник
|18:00
|Сокол
|3:1
|Калуга
|12 тур
|22 сентября, четверг
|16:00
|Калуга
|3:0
|Коломна
|11 тур
|18 сентября, воскресенье
|14:00
|Коломна
|0:0
|Калуга
|10 тур
|10 сентября, суббота
|16:30
|Калуга
|0:1
|Сокол
|9 тур
|3 сентября, суббота
|16:30
|Калуга
|1:0
|Салют
|8 тур
|26 августа, пятница
|16:00
|Балашиха
|1:2
|Калуга
|7 тур
|20 августа, суббота
|17:00
|Калуга
|2:0
|Знамя
|6 тур
|13 августа, суббота
|13:00
|Динамо Вл
|1:1
|Калуга
|5 тур
|10 августа, среда
|09:00
|СКА-Хабаровск-2
|0:1
|Калуга
|4 тур
|6 августа, суббота
|18:00
|Калуга
|2:1
|Химки-2
|3 тур
|31 июля, воскресенье
|18:00
|Космос
|1:2
|Калуга
|2 тур
|23 июля, суббота
|18:00
|Калуга
|2:1
|Зенит
|1 тур
|16 июля, суббота
|17:00
|Сатурн
|0:4
|Калуга