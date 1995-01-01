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    Калуга - результаты

    Город Калуга
    Дивизион Россия-2-я лига ФНЛ - группа 3
    Сайт http://www.fc-kaluga.ru/
    Стадион Арена Анненки
    Тренер Дмитрий Хомуха
    Турниры:
    Россия. Вторая лига. Группа 3 (2022/2023), группа 2
    22 тур
    		13 ноября, воскресенье 14:00 Калуга 0:1 Сатурн
    21 тур
    		9 ноября, среда 13:00 Зенит 3:0 Калуга
    20 тур
    		5 ноября, суббота 14:00 Калуга 1:3 Космос
    19 тур
    		30 октября, воскресенье 16:00 Химки-2 0:2 Калуга
    18 тур
    		23 октября, воскресенье 15:00 Калуга 3:1 СКА-Хабаровск-2
    17 тур
    		20 октября, четверг 15:00 Калуга 1:0 Динамо Вл
    16 тур
    		15 октября, суббота 13:00 Знамя 0:2 Калуга
    15 тур
    		8 октября, суббота 16:00 Калуга 1:0 Балашиха
    14 тур
    		2 октября, воскресенье 15:00 Салют 6:1 Калуга
    13 тур
    		26 сентября, понедельник 18:00 Сокол 3:1 Калуга
    12 тур
    		22 сентября, четверг 16:00 Калуга 3:0 Коломна
    11 тур
    		18 сентября, воскресенье 14:00 Коломна 0:0 Калуга
    10 тур
    		10 сентября, суббота 16:30 Калуга 0:1 Сокол
    9 тур
    		3 сентября, суббота 16:30 Калуга 1:0 Салют
    8 тур
    		26 августа, пятница 16:00 Балашиха 1:2 Калуга
    7 тур
    		20 августа, суббота 17:00 Калуга 2:0 Знамя
    6 тур
    		13 августа, суббота 13:00 Динамо Вл 1:1 Калуга
    5 тур
    		10 августа, среда 09:00 СКА-Хабаровск-2 0:1 Калуга
    4 тур
    		6 августа, суббота 18:00 Калуга 2:1 Химки-2
    3 тур
    		31 июля, воскресенье 18:00 Космос 1:2 Калуга
    2 тур
    		23 июля, суббота 18:00 Калуга 2:1 Зенит
    1 тур
    		16 июля, суббота 17:00 Сатурн 0:4 Калуга
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