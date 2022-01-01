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Вторая Лига А «Золото»
Команды
Калуга
Состав
€ 2 млн
Калуга - состав команды
Калуга
Вторая Лига А «Золото»
Стадион:
Орбита
Сайт:
http://www.fc-kaluga.ru/
Тренер:
Евгений Лосев
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Ещенко Сергей
Вра
25
€ 0.125 млн
68
Григорьев Александр
Вра
22
€ 0.075 млн
35
Ташаев Ризван
Вра
22
-
6
Кузьминский Артем
Вра
35
-
5
Коновалов Владислав
Защ
22
€ 0.2 млн
33
Далиев Дауд
Защ
29
€ 0.2 млн
86
Ершов Кирилл
Защ
22
€ 0.175 млн
14
Чибисов Сергей
Защ
26
€ 0.15 млн
47
Лукиных Евгений
Защ
21
€ 0.1 млн
89
Балашов Кирилл
Защ
20
€ 0.075 млн
6
Кузьмин Артем
Защ
22
€ 0.075 млн
37
Шевченко Дмитрий
Защ
20
-
66
Макаренко Ярослав
Защ
20
-
47
Кравцов Захар
Пол
23
€ 0.2 млн
94
Надольский Артем
Пол
22
€ 0.175 млн
19
Кузин Никита
Пол
21
€ 0.175 млн
2
Кротов Сергей
Пол
24
€ 0.1 млн
27
Муминов Ильяс
Пол
24
€ 0.075 млн
12
Липаев Егор
Пол
20
€ 0.05 млн
15
Шерстобитов Дмитрий
Пол
22
-
37
Ушаков Евгений
Пол
33
-
95
Проскура Андрей
Пол
21
-
21
Ильин Сергей
Пол
58
-
23
Перваков Никита
Пол
-
24
Соколов Дмитрий
Пол
29
-
32
Соколов Игорь
Нап
24
€ 0.35 млн
4
Иванушкин Лев
Нап
23
€ 0.125 млн
3
Осадчий Иван
Нап
21
€ 0.125 млн
9
Грищенко Илья
Нап
25
€ 0.1 млн
17
Сычев Ярослав
Нап
23
€ 0.1 млн
96
Акимов Егор
Нап
19
€ 0.05 млн
80
Балкизов Амур
Нап
20
€ 0.05 млн
78
Мухин Евгений
Нап
23
-
11
Лапаев Олег
Нап
20
-
8
Клищенко Данила
Нап
-
Всего игроков: 35, из них вратарей: 4, защитников: 9, полузащитников: 12, нападающих: 10
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