«Калуга» – «Муром»: прогноз и ставки на матч 6 сентября 2025 с коэффициентом 2.00

05 сентября 2025 8:27
Калуга - Муром
06 сент. 2025, суббота 14:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 8 тур
Перейти в онлайн матча
2.00
Обе забьют
Сделать ставку

6 сентября в рамках 8 тура Второй лиги А встретятся «Калуга» и «Муром» – два коллектива из верхней части таблицы. Обе команды демонстрируют неплохие результаты и находятся в числе претендентов на лидерство, но в последнее время их форма немного разнится, что делает предстоящий матч особенно интересным с точки зрения ставок.

«Калуга»

Хозяева подходят к матчу после выездного поражения от «ПФК Кубань» со счeтом 0:2, однако это не помешало им сохранить первую строчку в таблице, набрав 13 очков в 7 турах. Команда демонстрирует сдержанный и рациональный футбол. За последние 5 матчей было забито 6 голов, что соответствует средней результативности 1.20 мяча за игру, и пропущено столько же, сколько и у соперника – 5 мячей.

«Калуга» уверенно действует на домашнем поле: в двух последних домашних играх в рамках турнира команда не только побеждала, но и не пропускала. Команда умеет играть прагматично, делает ставку на организованную оборону и быстрые переходы из обороны в атаку.

«Муром»

«Муром» также в отличной форме – 5 матчей без поражений и 10 очков в 7 турах. Особенно запомнилась победа 5:0 над «Родиной-2», которая показала атакующий потенциал команды. За 5 последних встреч гости забили 9 голов (в среднем 1.80 за игру), что делает их одной из самых результативных команд лиги на данный момент.

Однако оборонительные показатели команды не безупречны – 5 пропущенных голов за тот же отрезок. «Муром» стабильно забивает в последних турах, включая и выездные матчи. Это делает их серьeзной угрозой даже для лидеров.

Факты о командах

«Калуга»

  • 1 место после 7 туров, 13 очков
  • В среднем: 1.20 забито, 1.00 пропущено (последние 5 матчей)
  • Пропускает в 3 последних матчах
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

«Муром»

  • 4 место после 7 туров, 10 очков
  • В среднем: 1.80 забито, 1.00 пропущено (последние 5 матчей)
  • Не проигрывает в 5 последних матчах
  • Забивает в 3 матчах подряд

Личные встречи
100% (3)
0% (0)
0% (0)
6
Забитых мячей
1
2
В среднем за матч
0.33
3:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  0:3
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 2 тур
Муром
0 : 1
26.07.2025
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
Муром
0 : 3
10.05.2025
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 4 тур
Калуга
2 : 1
22.03.2025
Муром

Прогноз на матч «Калуга» – «Муром»

Обе команды находятся в неплохой форме, но «Муром» в последних турах выглядит более убедительно в атаке. При этом у «Калуги» есть фактор домашнего поля, где команда действует дисциплинированно и минимизирует риски. Сложно ожидать открытого футбола, особенно учитывая важность очков в борьбе за вершину таблицы. Команды могут сыграть осторожно, отталкиваясь от обороны, но статистика последних матчей говорит в пользу как минимум одного гола от каждой стороны.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – коэффициент 2.00
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 2.20
  • Ничья – коэффициент 3.10

2.00
Обе забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень Муром Калуга
