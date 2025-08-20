Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Григорян – «Калуге», вылетевшей из Кубка России от «Амкала»: «У вас вообще есть самолюбие?»

Григорян – «Калуге», вылетевшей из Кубка России от «Амкала»: «У вас вообще есть самолюбие?»

20 августа, 15:30
4

Александр Григорян отреагировал на результат кубкового матча между «Калугой» и «Амкалом».

  • Медийная команда выиграла со счетом 1:0 и прошла в 3-й раунд Пути регионов FONBET Кубка России.
  • В старте «Амкала» вышли 226-сантиметровый экс-баскетболист НБА Павел Подкользин и 14-летний Василий Гончаров. Оба установили рекорды.

«Для меня непонятно отношение «Калуги». Должно ли им быть стыдно? Несмотря на то, что у «Амкала» серьезный уровень тренировок, игроков, квалификации тренера, зарплаты. И серьезней, чем в некоторых командах Второй лиги.

Но это же известно игрокам «Калуги». Разве можно так расслабляться? Это же Кубок. Вы же хотите дальше пройти.

Против вас выходит солидный клуб, лучший клуб Медиалиги. Вы знаете, кто там играет. И они выходят с баскетболистом, да хоть с Джорданом, какая разница. И с молодым мальчишкой. У вас есть самолюбие?» – сказал Григорян.

Еще по теме:
Григорян сказал, что изменилось в «Динамо» в худшую сторону в этом сезоне 3
Григорян заявил о легкомысленной ошибке Карпина в матче с «Краснодаром» 5
Тренеру клуба РПЛ предложили набухаться вместе с командой 1
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Амкал Калуга Григорян Александр
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1755694909
Возможно, имелась в виду (почти)с ..крылатая фраза «Что он Калуге? Что ему Калуга?» Бедный Шурик. Я знал его.)))
Ответить
темирхан
1755697358
задайтесь лучше вопросом, нужен ли кубок России клубам 2 дивизиона!???
Ответить
Чермындыр
1755700263
Амкал можно сказать унизил Калугу дважды, потому как перед ФК "Калуга" обыграл еще и "Квант" из города Обнинск Калужской области. Но видимо такой у нас уровень футбола во второй лиге
Ответить
FWSPM
1755700806
самолюбие наверно есть а вот мастерства явно не хватает
Ответить
Главные новости
Сперцяна в «Саутгемптоне» не будет, предложение по Венделу, куда готов уйти Родриго из «Реала» и другие новости
01:23
«Зенит» получил официальное предложение по Венделу
01:00
5
Легионер махачкалинского «Динамо» заинтересовал 3 клуба из топ-5 лиг Европы
00:36
1
Губерниев прокомментировал отношения Сафонова и Забарного в «ПСЖ»
00:24
4
Ямаль встречается со 145-сантиметровой девушкой
Вчера, 23:35
5
Кисляк сделал выбор между ЦСКА и «Галатасараем»
Вчера, 23:23
10
Переход Куэсты в «Спартак» задерживается: подробности
Вчера, 23:11
1
Смолов отказал иноагенту и ждет предложение от топ-клуба РПЛ: «Он смотрелся бы не хуже Заболотного»
Вчера, 22:55
4
Пиняев отреагировал на проблемы Глушенкова в «Зените»
Вчера, 22:44
2
«Спартак» не изменил решение по замене Угальде
Вчера, 22:22
3
Все новости
Все новости
ВидеоВ Кубке России лучшему игроку матча вручили ящик клубники
00:12
1
Определились все пары 3-го раунда Пути регионов Кубка России
Вчера, 22:10
Смолов оценил дебют за «БроукБойз»
Вчера, 19:50
Гол Смолова помог «БроукБойз» выбить «Авангард» из Кубка России
Вчера, 19:00
ВидеоСмолов забил дебютный гол за «БроукБойз»
Вчера, 18:18
1
2DROTS вылетели из Кубка России, проиграв «Космосу» из Второй лиги
20 августа
2
ВидеоЧудовищный промах в Кубке России: «Это кааак?»
20 августа
4
Григорян – «Калуге», вылетевшей из Кубка России от «Амкала»: «У вас вообще есть самолюбие?»
20 августа
4
ВидеоБелгородский игрок забил в Кубке России в стиле ван Перси
20 августа
2
226-сантиметровый экс-баскетболист Подкользин оценил свой дебют за «Амкал» в Кубке России
20 августа
1
ФотоИгрок медиаклуба установил рекорд российского футбола
19 августа
1
Кубок России. «Кубань» Ещенко вылетела от любителей из станицы (1:2)
19 августа
4
Видео226-сантиметровый баскетболист сыграл в Кубке России
19 августа
14
Медиаклуб может выпустить 14-летнего игрока в Кубке России
19 августа
2
«Зенит» могут наказать за оскорбления Даку болельщиками
18 августа
5
В Кубке России сыграет 226-сантиметровый баскетболист
15 августа
2
В РФС назвали причину удаления игрока, тронувшего судью за грудь
15 августа
6
Карпин назвал историческим событием игру Смолова за медиаклуб
15 августа
1
Экс-судья ФИФА считает, что Опейкина удалила Мохеби не потому, что он коснулся ее груди
15 августа
4
Тренер «Пари НН» высказался о первой победе команды под своим руководством
15 августа
ФотоИгрока «Ростова» удалили за прикосновение к груди женщины-арбитра
14 августа
22
Тренер «Ростова» Альба объяснил поражение от «Пари НН» в Кубке России
14 августа
Кубок России. «Ростов» вдевятером проиграл «Пари НН» – 0:1
14 августа
8
ВидеоОбзор матча «Пари НН» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)
14 августа
Реакция Мостового на уход Станковича с трибуны в матче с «Динамо Мх»
14 августа
4
«Динамо» обратилось к болельщикам после 0:4 от «Краснодара»
14 августа
6
Мостовой высказался о поражении «Динамо» со счетом 0:4
14 августа
5
Глебов сказал, кто виноват в разгромном поражении «Динамо» от «Краснодара»
14 августа
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 