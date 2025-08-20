Григорян – «Калуге», вылетевшей из Кубка России от «Амкала»: «У вас вообще есть самолюбие?»

Александр Григорян отреагировал на результат кубкового матча между «Калугой» и «Амкалом».

Медийная команда выиграла со счетом 1:0 и прошла в 3-й раунд Пути регионов FONBET Кубка России.

В старте «Амкала» вышли 226-сантиметровый экс-баскетболист НБА Павел Подкользин и 14-летний Василий Гончаров. Оба установили рекорды.

«Для меня непонятно отношение «Калуги». Должно ли им быть стыдно? Несмотря на то, что у «Амкала» серьезный уровень тренировок, игроков, квалификации тренера, зарплаты. И серьезней, чем в некоторых командах Второй лиги.

Но это же известно игрокам «Калуги». Разве можно так расслабляться? Это же Кубок. Вы же хотите дальше пройти.

Против вас выходит солидный клуб, лучший клуб Медиалиги. Вы знаете, кто там играет. И они выходят с баскетболистом, да хоть с Джорданом, какая разница. И с молодым мальчишкой. У вас есть самолюбие?» – сказал Григорян.