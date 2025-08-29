Введите ваш ник на сайте
«Кубань» – «Калуга»: прогноз и ставки на матч 30 августа 2025 с коэффициентом 1.85

29 августа 2025 12:50
Кубань - Калуга
30 авг. 2025, суббота 19:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 7 тур
30 августа в седьмом туре Второй лиги А на поле стадиона в Краснодаре «Кубань» встретится с лидером турнира – «Калугой». Обе команды находятся в разной турнирной динамике: хозяева испытывают серьeзные трудности с результатами, тогда как гости набрали отличный ход и удерживают первую строчку. Матч имеет особую значимость: «Кубани» нужно прервать серию неудач и закрепиться в середине таблицы, в то время как «Калуга» постарается сохранить лидерство.

«Кубань»

Краснодарский коллектив после шести туров занимает шестое место с шестью очками. Команда не может победить в пяти матчах подряд, набрав лишь два очка в этой серии. В последних пяти встречах «Кубань» забила всего 3 гола (0.60 в среднем за игру), при этом пропустила 6 (1.20 в среднем). Защитная линия допускает ошибки, но главная проблема – слабая результативность в атаке. Даже на домашнем поле «Кубань» не демонстрирует уверенности, что делает еe андердогом в предстоящем матче.

«Калуга»

Гости стали одним из самых стабильных коллективов начала сезона. После шести матчей у них 13 очков и первая строчка в таблице. «Калуга» не проигрывает пять туров подряд, а в семи последних матчах чемпионата забивает обязательно. За пять последних игр команда отличилась 8 раз (1.60 в среднем) и пропустила лишь 4 мяча (0.80 в среднем). Несмотря на поражение в Кубке России от «Амкала», в рамках Второй лиги А «Калуга» демонстрирует зрелый футбол: уверенность в атаке и надeжную игру в обороне.

Факты о командах

«Кубань»

  • 6-е место после 6 туров (6 очков).
  • Не выигрывает в 6 последних матчах.
  • В последних 5 играх: 0.60 гола забито, 1.20 пропущено.
  • Пропускает в 3 матчах подряд.

«Калуга»

  • 1-е место после 6 туров (13 очков).
  • Не проигрывает в 5 матчах подряд.
  • В последних 5 играх: 1.60 гола забито, 0.80 пропущено.
  • Забивает в 7 матчах подряд.

Личные встречи
50% (1)
50% (1)
0% (0)
3
Забитых мячей
1
1.5
В среднем за матч
0.5
2:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  2:0
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 13 тур
Кубань
2 : 0
13.10.2024
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Калуга
1 : 1
17.08.2024
Кубань

Прогноз на матч «Кубань» – «Калуга»

Соперники находятся на разных полюсах по форме: «Кубань» испытывает трудности как в атаке, так и в обороне, в то время как «Калуга» демонстрирует сбалансированность и уверенность. При средней результативности хозяев пробить оборону лидера будет крайне сложно. Учитывая статистику, логичным выглядит сценарий с победой «Калуги» и низовой результативностью. «Кубань» будет действовать осторожно, но гости обладают более высоким качеством игры и должны взять очки.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Калуги» – коэффициент 1.85
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90
  • Индивидуальный тотал «Кубани» меньше 1 – коэффициент 1.65

Автор: Рассказов Михаил
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень Калуга Кубань
