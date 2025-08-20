226-сантиметровый экс-баскетболист Подкользин оценил свой дебют за «Амкал» в Кубке России

Павел Подкользин поделился впечатлениями от участия в матче FONBET Кубка России.

Экс-баскетболист сыграл за «Амкал» против «Калуги» (1:0) во 2-м раунде Пути регионов.

Он вышел в старте и был заменен на 19-й минуте.

226-сантиметровый Подкользин установил мировой рекорд, став самым высоким футболистом в истории.

«Мог забивать. Как говорят футболисты, дал черкаша. Я немножко не среагировал, потому что мы в баскетболе ногами не играем.

Был бы я помоложе и в других физических кондициях, может быть, даже забил. Но ничего страшного, будет время, может быть, еще приеду – забью», – сказал Подкользин.