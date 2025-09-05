Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Кубань» – «Родина-2»: прогноз и ставки на матч 6 сентября 2025 с коэффициентом 1.90

05 сентября 2025 9:26
Кубань - Калуга
30 авг. 2025, суббота 19:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 7 тур
Перейти в онлайн матча
1.90
Победа «Кубани»
Сделать ставку

6 сентября в Краснодаре «Кубань» примет «Родину-2» в рамках 8-го тура турнира «Россия. Вторая лига А». Команды располагаются в середине таблицы, однако находятся в разной игровой форме. Хозяева набрали ход и демонстрируют организованную игру, в то время как гости погрузились в серию поражений и испытывают сложности как в атаке, так и в обороне.

«Кубань»

Команда входит в топ-6, имея 9 очков после 7 туров. В последнем матче «Кубань» добилась уверенной победы над лидером – «Калугой» (2:0), что стало первой сухой победой за несколько туров. За последние пять игр краснодарцы забили 5 голов, в среднем – по одному за матч. Пропущено было 6 мячей – не критично, но оборона допускала ошибки.

Хорошим знаком является то, что команда не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей, а также демонстрирует неплохую реализацию моментов в ключевых встречах. В этом сезоне на своeм поле «Кубань» играет сбалансированно: не теряет концентрации в защите и грамотно использует фланговые атаки. Победа над «Калугой» может стать переломной в борьбе за верхнюю часть таблицы.

«Родина-2»

У «Родины-2» сейчас откровенно кризисный отрезок. После неплохого старта коллектив проиграл три матча подряд, включая болезненное поражение от «Мурома» со счeтом 0:5. Несмотря на то что команда набрала 10 очков и формально опережает «Кубань», текущая форма говорит об обратном.

В последних пяти встречах москвичи забили лишь 3 мяча (в среднем 0.60 за матч), при этом пропустили 9. Оборона регулярно проваливается под давлением, особенно на выезде. При этом атакующий потенциал реализуется нестабильно, несмотря на то что «Родина-2» отличалась в трeх турах подряд.

Команда допускает слишком много позиционных ошибок, не успевает за быстрыми атаками соперников, что особенно опасно в матче с «Кубанью», которая любит играть первым номером у себя дома.

Факты о командах

«Кубань»

  • 6 место после 7 туров, 9 очков
  • В среднем: 1.00 гола забито, 1.20 пропущено за матч (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 5 из 7 домашних матчей
  • Победа 2:0 над лидером в последнем туре

«Родина-2»

  • 5 место после 7 туров, 10 очков
  • В среднем: 0.60 забито, 1.80 пропущено (последние 5 матчей)
  • 3 поражения подряд
  • Пропускает в 6 последних матчах подряд

Личные встречи
67% (2)
33% (1)
0% (0)
5
Забитых мячей
1
1.67
В среднем за матч
0.33
2:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  2:0
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 7 тур
Кубань
2 : 0
30.08.2025
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 13 тур
Кубань
2 : 0
13.10.2024
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Калуга
1 : 1
17.08.2024
Кубань

Прогноз на матч «Кубань» – «Родина-2»

Исходя из текущей формы, мотивации и домашних показателей, фаворитом выглядит «Кубань». Команда играет слаженно, набрала уверенность после победы над лидером и имеет превосходство в организации.

«Родина-2», напротив, находится в игровой яме: у команды проблемы в защите, недостаток агрессии впереди и психологическое давление после трeх поражений. Краснодарцы обязаны использовать слабости соперника и брать три очка.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Кубани» – коэффициент 1.90
  • Индивидуальный тотал «Кубани» больше 1 – коэффициент 2.00
  • Победа «Кубани» в первом тайме – коэффициент 2.40

1.90
Победа «Кубани»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень Калуга Кубань
Другие прогнозы
05.09.2025
21:00
1.80
Товарищеские матчи. Сборные
Румыния - Канада
Обе забьют
05.09.2025
21:45
1.80
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа B, 5 тур
Словения - Швеция
Победа Швеции с форой (0)
05.09.2025
21:45
1.85
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа B, 5 тур
Швейцария - Косово
Обе забьют
05.09.2025
21:45
1.72
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа C, 5 тур
Греция - Беларусь
Победа Греции
05.09.2025
21:45
1.75
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 5 тур
Фарерские острова - Хорватия
Победа Хорватии с форой (-2)
05.09.2025
21:45
1.88
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 5 тур
Черногория - Чехия
Победа Чехии
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 