Экс-защитник «Спартака» нашел новый клуб в РПЛ

Бывший защитник «Спартака» Павел Маслов может перейти в «Динамо Мх». Стороны договариваются по условиям контракта и близки к соглашению.

С Масловым ранее вeл переговоры и костромской «Спартак». Защитник побывал на базе новичка Первой лиги, который сделал ему предложение. Теперь же клуб из Костромы рассматривает в центр обороны 25-летнего Илью Калачева из «Динамо Мн».