Экс-защитник «Спартака» нашел новый клуб в РПЛ

Бывший защитник «Спартака» Павел Маслов может перейти в «Динамо Мх». Стороны договариваются по условиям контракта и близки к соглашению.
С Масловым ранее вeл переговоры и костромской «Спартак». Защитник побывал на базе новичка Первой лиги, который сделал ему предложение. Теперь же клуб из Костромы рассматривает в центр обороны 25-летнего Илью Калачева из «Динамо Мн».
- 25-летний Маслов находится в статусе свободного агента после расторжения контракта с московским «Спартаком» 7 июля.
- В прошлом сезоне игрок провел за красно-белых 5 матчей и забил 1 гол, а затем отправился на правах аренды в «Сочи», где в 20 играх за команду отметился 2 забитыми мячами.
