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    • Защитник «Спартака» сказал, кого хотел бы видеть во главе команды

    Защитник «Спартака» сказал, кого хотел бы видеть во главе команды

    Защитник «Спартака» Павел Маслов был бы не против, чтобы исполняющий обязанности главного тренера Владимир Слишкович стал полноценным главным тренером команды.

    – Кажется, что Слишкович более спокойный тренер, чем Абаскаль. Он ничего не бросает, не кричит. Какой стиль поведения тренеров вам больше нравится: эмоциональный или более спокойный?

    – Все люди разные. Для меня самое главное, чтобы человек был честным в общении с другими людьми.

    – Пошли разговоры о том, что Слишкович может стать вторым Каррерой. Как вы относитесь к таким сравнениям?

    – Если мы возьмем чемпионство с Владимиром, это будет прекрасно. Все будут этому очень рады.

    – Лично вы хотели бы, чтобы он остался на следующий сезон?

    – Конечно, хотел бы. Он хороший человек, и нам с ним комфортно.

    • «Спартак» уволил Гильермо Абаскаля с поста главного тренера 14 апреля.
    • С тех пор под руководством Слишковича команда в 4 матчах одержала 2 победы и 2 раза сыграла вничью.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    01.05.2024 09:16
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    Комментарии (18)
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    Suvorov71
    1714548723
    Вы, игроки, зачем в это дело нос суёте, ваше дело работать на поле и слушать, что тренер скажет, а то уже вы выбираете тренера
    Ответить
    Алексей З
    1714552534
    Паша , не ведись на журналистский "развод", твоё дело выполнять контракт , тренеров другие назначают.
    Ответить
    Мордаванин
    1714555690
    Подмаслил или подлизал ?
    Ответить
    Литейный 4 (returned)
    1714556327
    Лизнуть знатно. Гыгыгы
    Ответить
    andr45
    1714564425
    Ну, если «Павел Маслов не против чтобы Владимир Слишкович стал полноценным главным тренером команды», то это более, чем серьезно. Уверен, что его заявление согласовано с Джикией) Правда, надо узнать мнение ассенизаторов, проституток и других представителей творческой интеллигенции, а также получить одобрение МОСТОВОГО, ЛОВЧЕВА, ТАРПИЩЕВА, ГУБЕРНИЕВА, ГОВНЕВИЧА. Интересно, есть ли еще в мире клуб, где тренера назначают (увольняют) по согласованию с игроками и при всеобщем одобрении обЧественности? ВОТ ПОЧЕМУ «СПАРТАК» ВОИСТИНУ НАРОДНАЯ КОМАНДА))))))
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    Игорь N5
    1714576312
    Главное, что тренер был КОМФОРТНЫЙ Как старый любимый пропуканный диван
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    Дмитрий-Бочаров-yandex
    1714585086
    Чувак выразил своё мнение, он на это имеет полное право. Тем более что на приличном уровне провёл сегодняшний матч с мусорами и приколы и зубаскальства в его адрес очень даже лишние. Более того попахивает дерьмом. Это относится к спартачам.
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