Защитник «Спартака» сказал, кого хотел бы видеть во главе команды

Защитник «Спартака» Павел Маслов был бы не против, чтобы исполняющий обязанности главного тренера Владимир Слишкович стал полноценным главным тренером команды.
– Кажется, что Слишкович более спокойный тренер, чем Абаскаль. Он ничего не бросает, не кричит. Какой стиль поведения тренеров вам больше нравится: эмоциональный или более спокойный?
– Все люди разные. Для меня самое главное, чтобы человек был честным в общении с другими людьми.
– Пошли разговоры о том, что Слишкович может стать вторым Каррерой. Как вы относитесь к таким сравнениям?
– Если мы возьмем чемпионство с Владимиром, это будет прекрасно. Все будут этому очень рады.
– Лично вы хотели бы, чтобы он остался на следующий сезон?
– Конечно, хотел бы. Он хороший человек, и нам с ним комфортно.
- «Спартак» уволил Гильермо Абаскаля с поста главного тренера 14 апреля.
- С тех пор под руководством Слишковича команда в 4 матчах одержала 2 победы и 2 раза сыграла вничью.