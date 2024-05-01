Защитник «Спартака» сказал, кого хотел бы видеть во главе команды

Защитник «Спартака» Павел Маслов был бы не против, чтобы исполняющий обязанности главного тренера Владимир Слишкович стал полноценным главным тренером команды.

– Кажется, что Слишкович более спокойный тренер, чем Абаскаль. Он ничего не бросает, не кричит. Какой стиль поведения тренеров вам больше нравится: эмоциональный или более спокойный?

– Все люди разные. Для меня самое главное, чтобы человек был честным в общении с другими людьми.

– Пошли разговоры о том, что Слишкович может стать вторым Каррерой. Как вы относитесь к таким сравнениям?

– Если мы возьмем чемпионство с Владимиром, это будет прекрасно. Все будут этому очень рады.

– Лично вы хотели бы, чтобы он остался на следующий сезон?

– Конечно, хотел бы. Он хороший человек, и нам с ним комфортно.