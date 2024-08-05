Маслов: «У Станковича свое видение футбола, которого не было до этого в «Спартаке»

Защитник «Спартака» Павел Маслов высказался о работе с новым главным тренером красно-белых Деяном Станковичем.

– Можно назвать удовлетворительным старт сезона для «Спартака»?

– Конечно, мы всегда хотим выигрывать. Но в футболе бывают такое, когда не идет. Как случилось в Оренбурге, когда где мы проиграли в первом туре. Теперь надо постараться о ней забыть, вычленить уроки из того поражения и идти дальше.

– Требования при Станковиче сильно изменились?

– Мне кажется, ничего принципиально нового будет, если сравнивать с предыдущими тренерами «Спартака», при которых я играл. Каждый тренер давал нам указания, чем-то похожие на то, что сейчас дает Деян. Но, если связывать это всe в единую концепцию, то у него, конечно, свое видение футбола, которого не было до этого в «Спартаке». Если же всe раздробить на детали – думаю, любой человек в профессиональном футболе сталкивался с теми или иными моментами в работе Станковича.

– Чем выделяется его видение футбола?

– Он хочет, чтобы мы играли высоко, чтобы старались прессинговать, когда играем без мяча, но еще лучше как можно больше владеть мячом – иногда чуть его придержать, иногда развить атаку побыстрее. Но ключевой посыл – отбирать мяч как можно выше, ближе к чужой штрафной, навязывать борьбу и играть довольно-таки интенсивно.

– С трибуны кажется, что Станкович ведет себя еще более эмоционально, чем Тедеско и Абаскаль, хотя они очень импульсивные люди. В раздевалке Деян такой же?

– Мне кажется, он всегда ведет себя по-разному. В зависимости от ситуации. Станкович – это человек, проведший великолепную карьеру футболиста. Здорово понимает футбол. Понимает его изнутри. Поэтому эмоции у него бывают разные.

Когда чувствует, что не хватает какого-то нерва, накала, старается его добавить. Когда чувствует, что игра не идет, но команда заряжена и не может сделать лишь какие-то мелкие вещи – наоборот, пытается успокоить. Это тоже говорит о мастерстве человека и его понимании тренерского ремесла. Важно, что человек понимает, когда нужно «дать газу», а когда успокоить команду.

– Удалось попрощаться с Владимиром Слишковичем?

– Когда узнал, что его не будет в клубе, сразу позвонил ему и пожелал удачи. Сказал, что было приятно с ним работать и как со специалистом, и как с человеком. И что буду с ним на связи – если ему понадобится какая-то помощь, всегда открыт для него.