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  • Маслов: «У Станковича свое видение футбола, которого не было до этого в «Спартаке»

Маслов: «У Станковича свое видение футбола, которого не было до этого в «Спартаке»

5 августа 2024, 09:18
10

Защитник «Спартака» Павел Маслов высказался о работе с новым главным тренером красно-белых Деяном Станковичем.

– Можно назвать удовлетворительным старт сезона для «Спартака»?

– Конечно, мы всегда хотим выигрывать. Но в футболе бывают такое, когда не идет. Как случилось в Оренбурге, когда где мы проиграли в первом туре. Теперь надо постараться о ней забыть, вычленить уроки из того поражения и идти дальше.

– Требования при Станковиче сильно изменились?

– Мне кажется, ничего принципиально нового будет, если сравнивать с предыдущими тренерами «Спартака», при которых я играл. Каждый тренер давал нам указания, чем-то похожие на то, что сейчас дает Деян. Но, если связывать это всe в единую концепцию, то у него, конечно, свое видение футбола, которого не было до этого в «Спартаке». Если же всe раздробить на детали – думаю, любой человек в профессиональном футболе сталкивался с теми или иными моментами в работе Станковича.

– Чем выделяется его видение футбола?

Он хочет, чтобы мы играли высоко, чтобы старались прессинговать, когда играем без мяча, но еще лучше как можно больше владеть мячом – иногда чуть его придержать, иногда развить атаку побыстрее. Но ключевой посыл – отбирать мяч как можно выше, ближе к чужой штрафной, навязывать борьбу и играть довольно-таки интенсивно.

– С трибуны кажется, что Станкович ведет себя еще более эмоционально, чем Тедеско и Абаскаль, хотя они очень импульсивные люди. В раздевалке Деян такой же?

– Мне кажется, он всегда ведет себя по-разному. В зависимости от ситуации. Станкович – это человек, проведший великолепную карьеру футболиста. Здорово понимает футбол. Понимает его изнутри. Поэтому эмоции у него бывают разные.

Когда чувствует, что не хватает какого-то нерва, накала, старается его добавить. Когда чувствует, что игра не идет, но команда заряжена и не может сделать лишь какие-то мелкие вещи – наоборот, пытается успокоить. Это тоже говорит о мастерстве человека и его понимании тренерского ремесла. Важно, что человек понимает, когда нужно «дать газу», а когда успокоить команду.

– Удалось попрощаться с Владимиром Слишковичем?

– Когда узнал, что его не будет в клубе, сразу позвонил ему и пожелал удачи. Сказал, что было приятно с ним работать и как со специалистом, и как с человеком. И что буду с ним на связи – если ему понадобится какая-то помощь, всегда открыт для него.

  • В трех матчах при Станковиче «Спартак» одержал две победы при одном поражении.
  • Сегодня красно-белые сыграют во встрече 3-го тура РПЛ с «Крыльями Советов». Начало матча в Москве в 20:00 мск.

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Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Спартак Маслов Павел Станкович Деян
Комментарии (10)
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alefreddy
1722839933
все по делу да и в состав стал попадать
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Spartak_forv@
1722842475
Подмаслил...)
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DOCTOR PENALTY
1722842766
Успехов Станковичу в Спартаке. Хочется верить... ""**
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ivany4
1722842959
Маслов, а где ты был, когда выделенные в тексте зеленым цветом указания, тебе давали Тедеско и Абаскаль?? Сказал бы лучше о своей технике. Почему от тебя отскакивает мяч при приеме, как от забора и когда научишься давать точные пасы? И хотелось бы спросить, что вы будете говорить о тренере, когда он вас нагрузит физикой на тренировках и сборах? Опять к прессе побежите? То что требует Станкович, стандартный современный набор игры. Дальше зависит от мастерства и мотивации игроков. Видимо после забитого гола пришла эйфория, вот и растекается знатоком перед сми.)) Работать надо дорогой, работать.(С)
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andr45
1722843878
«Мне кажется, ничего принципиально нового будет»? Чтобы это значило, господа бездарные ЕГЭшники?
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andr45
1722844048
Каки же разговорчивые все эти бездарные футболерчики) Вместо тренировок только и делают, что интервью раздают) В этом они явные чемпиёны(((
Ответить
DVOK68
1722844942
Меньше славословий пой новому тренеру.Играй.
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БАЗАРА НЕТ
1722846311
То все одно и тоже то виденье другое) короче сказал что одно и тоже тренерует только имена разные)
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BRO_football
1722848737
Своё видение футбола. Так говорят про каждого нового тренера. Потом всем это надоедает и тренера с позором увольняют.
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Stanislav-Tsoi-google
1723031402
Что за бред! Высокий прессинг? А до этого вам не прививали...конечно, ведь Джикия любил играть на ленточке. Исполнял роль спасителя.в чем новизна? Опять катание поперек, расчет на удачу, отскок, привозы и необоснованные потери. Одно лишь достижение - избавление от мифа Соболева.Осталось отправить Зину в магазин, на пару с Литвиновым и Умяроаым, мотивировать Хлусевича и отдрессировать Денисова.
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