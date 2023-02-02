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    Павел Маслов - статистика

    #39 | Защитник
    Имя Павел
    Отчество Евгеньевич
    Фамилия Маслов
    Команда Спартак
    Состав Основной
    Родной город Тюмень
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 апреля 2000 (22 года)
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.03.2023 1' - 83' Спартак 3:2 Факел Россия. Премьер-лига, 19 тур
    04.03.2023 15' - 90' Спартак 2:2 Урал Россия. Премьер-лига, 18 тур
    57'
    27.02.2023 Был в запасе Спартак 4:2 Локомотив Россия. Кубок, 1/4 финала, ответный матч
    22.02.2023 Был в запасе Локомотив 0:1 Спартак Россия. Кубок, 1/4 финала, первый матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спартак 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.02.2023 77' -90' Спартак (Москва) 2:0 Сочи (Сочи)
    06.02.2023 46' -90' Краснодар (Краснодар) 0:4 Спартак (Москва)
    02.02.2023 1' -46' Ростов (Ростов-на-Дону) 0:0
    (1:2)п    		 Спартак (Москва)
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