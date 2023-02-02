Павел Маслов - статистика
#39 | Защитник
|Имя
|Павел
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Маслов
|Команда
|Спартак
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тюмень
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 апреля 2000 (22 года)
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Павел
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Маслов
|Команда
|Спартак
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тюмень
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 апреля 2000 (22 года)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.03.2023
|1' - 83'
|Спартак
|3:2
|Факел
|Россия. Премьер-лига, 19 тур
|04.03.2023
|15' - 90'
|Спартак
|2:2
|Урал
|Россия. Премьер-лига, 18 тур
|57'
|27.02.2023
|Был в запасе
|Спартак
|4:2
|Локомотив
|Россия. Кубок, 1/4 финала, ответный матч
|22.02.2023
|Был в запасе
|Локомотив
|0:1
|Спартак
|Россия. Кубок, 1/4 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спартак
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.02.2023
|77' -90'
|Спартак (Москва)
|2:0
|Сочи (Сочи)
|06.02.2023
|46' -90'
|Краснодар (Краснодар)
|0:4
|Спартак (Москва)
|02.02.2023
|1' -46'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|0:0
(1:2)п
|Спартак (Москва)