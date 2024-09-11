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    Спартаковец Маслов определился с новой командой

    Стало известно, где продолжит карьеру центральный защитник «Спартака» Павел Маслов.

    24-летний футболист перейдет в «Сочи» на правах бесплатной аренды до конца сезона.

    Московский клуб сможет вернуть игрока зимой. Большую часть его зарплаты возьмут на себя южане.

    Центрбеком также интересуются «Ахмат» и махачкалинское «Динамо».

    • Контракт Маслова со «Спартаком» истекает через год.
    • Его рыночная стоимость – 800 тысяч евро.
    • В прошлом сезоне футболист поучаствовал в 9 матчах (537 минут).
    • В новом сезоне он забил 1 гол в 3 играх.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    11.09.2024 13:57
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    Комментарии (5)
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    Spartak_forv@
    1726052965
    Верное решение.Удачи!
    Ответить
    Бригадный
    1726053416
    Практически, в Зенит-2 центр-хрюкан уходит в аренду.
    Ответить
    ...уефан
    1726053849
    ...если так, то удачи Павлу. Будет игровое время, побольше опыта будет, а там, глядишь уверенная игра появится...
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    alefreddy
    1726054426
    вот так а то Англия да Англия аренда
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