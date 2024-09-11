Спартаковец Маслов определился с новой командой

Стало известно, где продолжит карьеру центральный защитник «Спартака» Павел Маслов.

24-летний футболист перейдет в «Сочи» на правах бесплатной аренды до конца сезона.

Московский клуб сможет вернуть игрока зимой. Большую часть его зарплаты возьмут на себя южане.

Центрбеком также интересуются «Ахмат» и махачкалинское «Динамо».