Спартаковец Маслов определился с новой командой

Стало известно, где продолжит карьеру центральный защитник «Спартака» Павел Маслов.
24-летний футболист перейдет в «Сочи» на правах бесплатной аренды до конца сезона.
Московский клуб сможет вернуть игрока зимой. Большую часть его зарплаты возьмут на себя южане.
Центрбеком также интересуются «Ахмат» и махачкалинское «Динамо».
- Контракт Маслова со «Спартаком» истекает через год.
- Его рыночная стоимость – 800 тысяч евро.
- В прошлом сезоне футболист поучаствовал в 9 матчах (537 минут).
- В новом сезоне он забил 1 гол в 3 играх.