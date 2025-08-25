Махачкалинское «Динамо» отказалось от экс-защитника «Спартака»

Генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов сообщил, что клуб не будет заключать контракт с бывшим спартаковцем Павлом Масловым.

Сообщалось, что игроку готовы дать соглашение до конца сезона с зарплатой 10 тысяч долларов в месяц.

«Мы не договорились по контракту. Не будем подписывать. Никаких недопониманий нет. Пожелали друг другу дальнейших успехов», – сказал Газизов.