Махачкалинское «Динамо» отказалось от экс-защитника «Спартака»

Генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов сообщил, что клуб не будет заключать контракт с бывшим спартаковцем Павлом Масловым.
Сообщалось, что игроку готовы дать соглашение до конца сезона с зарплатой 10 тысяч долларов в месяц.
«Мы не договорились по контракту. Не будем подписывать. Никаких недопониманий нет. Пожелали друг другу дальнейших успехов», – сказал Газизов.
- Маслов был в «Спартаке» с 2018 года.
- Он забил 2 гола и сделал 4 ассиста в 78 матчах.
- Павла отдавали в аренду «Сочи».
- Рыночная стоимость 25-летнего футболиста – 450 тысяч евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»