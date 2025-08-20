Раскрыта зарплата экс-спартаковца Маслова в «Динамо Мх»

Защитник Павел Маслов продолжит карьеру в «Динамо Мх».
«Маслов подпишет с дагестанцами контракт до конца сезона с зарплатой 10 тысяч долларов в месяц.
Сегодня Павел прилетает в Махачкалу на медосмотр и завершение сделки», – написал источник.
- 25-летний Маслов находится в статусе свободного агента после расторжения контракта с московским «Спартаком» 7 июля.
- В прошлом сезоне игрок провел за красно-белых 5 матчей и забил 1 гол, а затем отправился на правах аренды в «Сочи», где в 20 играх за команду отметился 2 забитыми мячами.
- Вероятно, Маслов сможет сыграть с «Зенитом» в ближайшем туре РПЛ.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова