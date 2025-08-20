Раскрыта зарплата экс-спартаковца Маслова в «Динамо Мх»

Защитник Павел Маслов продолжит карьеру в «Динамо Мх».

«Маслов подпишет с дагестанцами контракт до конца сезона с зарплатой 10 тысяч долларов в месяц.

Сегодня Павел прилетает в Махачкалу на медосмотр и завершение сделки», – написал источник.