Маслов рассказал, что изменилось в «Спартаке» при Слишковиче

Защитник «Спартака» Павел Маслов рассказал об изменениях в команде после отставки главного тренера Гильермо Абаскаля.

В качестве и.о. испанца сменил Владимир Слишкович.

«После ухода Абаскаля больше поменялся эмоциональный фон внутри команды. Стало спокойнее и комфортнее внутри коллектива. Плюс изменились тренировки, они стали более интенсивными», – сказал Маслов.