Маслов рассказал, что изменилось в «Спартаке» при Слишковиче

Защитник «Спартака» Павел Маслов рассказал об изменениях в команде после отставки главного тренера Гильермо Абаскаля.
- В качестве и.о. испанца сменил Владимир Слишкович.
«После ухода Абаскаля больше поменялся эмоциональный фон внутри команды. Стало спокойнее и комфортнее внутри коллектива. Плюс изменились тренировки, они стали более интенсивными», – сказал Маслов.
- «Спартак» ищет нового главного тренера, но с большой долей вероятности Слишкович останется в штабе.
- Москвичи идут в РПЛ 4-ми.
Источник: «Чемпионат»