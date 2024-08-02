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Соболев не вышел из командного чата «Спартака»

2 августа 2024, 09:49
14

Защитник «Спартака» Павел Маслов высказался о ситуации с нападающим команды Александром Соболевым. В конце июля спортивный директор красно‑белых Томаш Амарал сообщил, что форвард отстранен от тренировок с первой командой.

– Соболев не выходил из командного чата, мы коммуницируем с ним. Что‑то о его нахождении в команде, или наоборот, буду говорить не я, а другие люди.

– Вас удивило его отстранение?

– Не буду это комментировать.

  • Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года, провел 140 матчей и забил 58 мячей.
  • 27-летний форвард может перейти в «Зенит».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Маслов Павел Соболев Александр
Комментарии (14)
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алдан2014
1722581686
Слишком много внимания дельфинчику. Он свой выбор сделал. За Спартак играть не хочет. Пусть катится,и честно говоря,не интересно где он продолжит пинать мяч.
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...уефан
1722583199
...давно команде ты - не брат, хотя и мутно не покинул чат...
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andr45
1722585051
А Маслов поумнее всех джикиевских шестерок типа Зиньковского, Литвинова, Денисова, раздававших интервью направо и налево о своем отношении к руководству клуба, Абаскалю и Джикии ) Понимает, стервец, что со Станковичем не забалуешь)
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Spartak_forv@
1722589548
Профессионализм по выполнению контракта у игроков должен быть на первом месте.К тому же,игроков,которые тренеров сливают и воду мутят в принципе никому не нужны
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Иван Петров 1986
1722613463
Что вы делаете с ним? Коммуницируем это как? Ты сам то понял что сказал.
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БАЗАРА НЕТ
1722623999
Обиделся
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Sergey--google
1725180486
Не выходит, - заба6ить, то есть забанить. Неча шпиёну вражьему в ком чате делать. А раз уж такая оговорка вышла, то на поле его забабить до слез
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