Соболев не вышел из командного чата «Спартака»

Защитник «Спартака» Павел Маслов высказался о ситуации с нападающим команды Александром Соболевым. В конце июля спортивный директор красно‑белых Томаш Амарал сообщил, что форвард отстранен от тренировок с первой командой.

– Соболев не выходил из командного чата, мы коммуницируем с ним. Что‑то о его нахождении в команде, или наоборот, буду говорить не я, а другие люди.

– Вас удивило его отстранение?

– Не буду это комментировать.

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года, провел 140 матчей и забил 58 мячей.

27-летний форвард может перейти в «Зенит».

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