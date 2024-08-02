Соболев не вышел из командного чата «Спартака»

Защитник «Спартака» Павел Маслов высказался о ситуации с нападающим команды Александром Соболевым. В конце июля спортивный директор красно‑белых Томаш Амарал сообщил, что форвард отстранен от тренировок с первой командой.
– Соболев не выходил из командного чата, мы коммуницируем с ним. Что‑то о его нахождении в команде, или наоборот, буду говорить не я, а другие люди.
– Вас удивило его отстранение?
– Не буду это комментировать.
- Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года, провел 140 матчей и забил 58 мячей.
- 27-летний форвард может перейти в «Зенит».
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Источник: «Матч ТВ»