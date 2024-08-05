Защитник «Спартака» Маслов рассказал, почему травмы нужно полностью залечивать

Завщитник «Спартака» Павел Маслов рассказал о сложностях восстановления после повреждений.
– Станкович общался с вами лично в межсезонье, говорил, готов ли давать шансы в основном составе?
– Нет, мы про это не говорили. Просто, когда в межсезонье я лечился, Деян спрашивал, как здоровое, пожелал, чтобы поскорее вернулся. Но я перед выходом на поле в кубковом матче с «Динамо» провел только неделю в общей группе. И за это время мы со Станковичем не разговаривали о моем будущем. Вот на матч с «Динамо» сказал выйти на замену, сыграть в центре. Я постарался сыграть максимально хорошо.
– Как оцените свою форму после травмы?
– Да, тяжело оценивать. Наверно, как раз тренерский штаб этим займется. Понятно, что кондиции пока не самые оптимальные. Но думаю, я на пути к полному восстановлению, и всe будет хорошо.
– Не обидно, что из-за травмы приходится при новом тренере снова начинать сезон на скамейке и с нуля отвоевывать место в составе?
– Конечно, это вызывает определенные трудности. Но мой личный опыт показал: когда приходится долго терпеть травмы, это выливается в большие пропуски до полутора лет, как было у меня пару-тройку лет назад. Произошло это просто из-за того, что я шесть-восемь месяцев провел на обезболивающих.
Поэтому когда нынешним летом получил травму, понимал, что надо ее полностью залечить. Да, это создало трудности с непопаданием в состав. Но это лучше, чем отыграть месяц-полтора, не показывая лучших качеств и рискуя вылететь на более долгий срок.
- В апреле 2021 года Маслов выбыл из состава «Спартака» из-за острого воспаления мышц бедра. Вскоре после восстновления случился рецидив и в 2022-м ему потребовалась операция по восстановлению целостности сухожилий обеих четырeхглавых мышц.
- В этом сезоне 24-летний футболист вышел на замену на 70-й минуте матча 1-го тура Пути РПЛ Кубка России с «Динамо» и забил гол.