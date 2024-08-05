Защитник «Спартака» Маслов рассказал, почему травмы нужно полностью залечивать

Завщитник «Спартака» Павел Маслов рассказал о сложностях восстановления после повреждений.

– Станкович общался с вами лично в межсезонье, говорил, готов ли давать шансы в основном составе?

– Нет, мы про это не говорили. Просто, когда в межсезонье я лечился, Деян спрашивал, как здоровое, пожелал, чтобы поскорее вернулся. Но я перед выходом на поле в кубковом матче с «Динамо» провел только неделю в общей группе. И за это время мы со Станковичем не разговаривали о моем будущем. Вот на матч с «Динамо» сказал выйти на замену, сыграть в центре. Я постарался сыграть максимально хорошо.

– Как оцените свою форму после травмы?

– Да, тяжело оценивать. Наверно, как раз тренерский штаб этим займется. Понятно, что кондиции пока не самые оптимальные. Но думаю, я на пути к полному восстановлению, и всe будет хорошо.

– Не обидно, что из-за травмы приходится при новом тренере снова начинать сезон на скамейке и с нуля отвоевывать место в составе?

– Конечно, это вызывает определенные трудности. Но мой личный опыт показал: когда приходится долго терпеть травмы, это выливается в большие пропуски до полутора лет, как было у меня пару-тройку лет назад. Произошло это просто из-за того, что я шесть-восемь месяцев провел на обезболивающих.

Поэтому когда нынешним летом получил травму, понимал, что надо ее полностью залечить. Да, это создало трудности с непопаданием в состав. Но это лучше, чем отыграть месяц-полтора, не показывая лучших качеств и рискуя вылететь на более долгий срок.