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    • «Мы на «Реал» насмотрелись – сели в свою штрафную»: Маслов – о победе «Спартака» над «Динамо»

    «Мы на «Реал» насмотрелись – сели в свою штрафную»: Маслов – о победе «Спартака» над «Динамо»

    Защитник «Спартака» Павел Маслов прокомментировал кубковую победу над «Динамо» (2:0).

    • Маслов вышел на замену в 1-м тайме вместо травмированного Срджана Бабича.

    – Поведя в счете, вы намеренно отошли назад?

    – Ранний гол позволил нам немного откатиться, играть где‑то на удержание. «Динамо» добавило, они поняли, что терять нечего и побежали вперед. Мы на «Реал» насмотрелись, решили сесть в свою штрафную. Надеюсь, таких матчей будет мало, мы все же должны уметь играть и ведя в счете, на мяче более уверенно контролировать игру, потому что обороняться это явно не то, чего ты хочешь.

    В перерыве тренер отметил, что, скорее всего, на замену выйдет Константин Тюкавин, так что будет больше длинных мячей и сбросов, они сделают игру более вертикальной.

    • «Спартак» в финале Пути регионов сыграет с «Ростовом» или «Балтикой».
    • Суперфинал состоится 2 июня в «Лужниках».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.05.2024 23:40
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    Комментарии (2)
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    alefreddy
    1714596284
    могут наказать за удержание.Странная тактика
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    SLADE2019
    1714629000
    Из всего того, зачастую грандиозного в игре, которую показывает Реал, Маслов и его одноклубники увидели лишь умение отойти к воротам и играть на удержание счета. Что тут скажешь, молодцы.
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