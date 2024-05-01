«Мы на «Реал» насмотрелись – сели в свою штрафную»: Маслов – о победе «Спартака» над «Динамо»

Защитник «Спартака» Павел Маслов прокомментировал кубковую победу над «Динамо» (2:0).
- Маслов вышел на замену в 1-м тайме вместо травмированного Срджана Бабича.
– Поведя в счете, вы намеренно отошли назад?
– Ранний гол позволил нам немного откатиться, играть где‑то на удержание. «Динамо» добавило, они поняли, что терять нечего и побежали вперед. Мы на «Реал» насмотрелись, решили сесть в свою штрафную. Надеюсь, таких матчей будет мало, мы все же должны уметь играть и ведя в счете, на мяче более уверенно контролировать игру, потому что обороняться это явно не то, чего ты хочешь.
В перерыве тренер отметил, что, скорее всего, на замену выйдет Константин Тюкавин, так что будет больше длинных мячей и сбросов, они сделают игру более вертикальной.
- «Спартак» в финале Пути регионов сыграет с «Ростовом» или «Балтикой».
- Суперфинал состоится 2 июня в «Лужниках».