«Мы на «Реал» насмотрелись – сели в свою штрафную»: Маслов – о победе «Спартака» над «Динамо»

Защитник «Спартака» Павел Маслов прокомментировал кубковую победу над «Динамо» (2:0).

Маслов вышел на замену в 1-м тайме вместо травмированного Срджана Бабича.

– Поведя в счете, вы намеренно отошли назад?

– Ранний гол позволил нам немного откатиться, играть где‑то на удержание. «Динамо» добавило, они поняли, что терять нечего и побежали вперед. Мы на «Реал» насмотрелись, решили сесть в свою штрафную. Надеюсь, таких матчей будет мало, мы все же должны уметь играть и ведя в счете, на мяче более уверенно контролировать игру, потому что обороняться это явно не то, чего ты хочешь.

В перерыве тренер отметил, что, скорее всего, на замену выйдет Константин Тюкавин, так что будет больше длинных мячей и сбросов, они сделают игру более вертикальной.