Защитник «Спартака» высказался о возможности уйти из клуба

Защитник «Спартака» Павел Маслов сказал, что пока не активировал опцию продления контракта с клубом.

– Если бы ты понимал, что будешь так мало играть в этом сезоне, ты бы ушел в аренду?

– Конечно, если бы знал, как все произойдет, то принял бы другое решение. Сейчас я прошел через тяжелый период, которому до сих пор не могу найти объяснение. Но я все равно благодарю жизнь. Надеюсь, я вынесу из этого уроки и это поможет быть мне сильнее.

– Что с твоим контрактом?

– У меня есть опция продления, но контракт действует до конца этого сезона. Эту опцию продления я могу активировать сам, для нее нет никаких условий.

– Планируешь ее активировать?

– Мы работаем и тренируемся. У нас еще идет сезон, будет отпуск – будет разговор. Мы в контакте с руководством.