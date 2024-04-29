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  • Защитник «Спартака» высказался о возможности уйти из клуба

Защитник «Спартака» высказался о возможности уйти из клуба

29 апреля 2024, 11:32
6

Защитник «Спартака» Павел Маслов сказал, что пока не активировал опцию продления контракта с клубом.

– Если бы ты понимал, что будешь так мало играть в этом сезоне, ты бы ушел в аренду?

– Конечно, если бы знал, как все произойдет, то принял бы другое решение. Сейчас я прошел через тяжелый период, которому до сих пор не могу найти объяснение. Но я все равно благодарю жизнь. Надеюсь, я вынесу из этого уроки и это поможет быть мне сильнее.

– Что с твоим контрактом?

– У меня есть опция продления, но контракт действует до конца этого сезона. Эту опцию продления я могу активировать сам, для нее нет никаких условий.

– Планируешь ее активировать?

– Мы работаем и тренируемся. У нас еще идет сезон, будет отпуск – будет разговор. Мы в контакте с руководством.

  • Контракт Маслова с красно‑белыми рассчитан до конца июня 2024 года.
  • В нынешнем сезоне 24‑летний игрок провел за «Спартак» 5 матчей.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Маслов Павел
Комментарии (6)
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rash1959
1714380473
Мне бы такой тяжёлый период с ох.... каким контрактом
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Александр-Каратеев-yandex
1714383669
С его игрой 5 матчей за Спартак в сезоне - это многовато.
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Cleaner
1714384866
В Спартаке Павлу Маслову СВИНЬЮ подложили!!!...)))
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alefreddy
1714386863
невелика потеря будет а вот если серб уйдет
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