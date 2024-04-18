Маслов рассказал, кто в «Спартаке» отговорил его от аренды в сербский клуб

Центральный защитник «Спартака» Павел Маслов объяснил срыв его зимнего перехода в клуб из Сербии.

24-летний футболист решил остаться в московском клубе после разговора со спортивным директором Томашем Амаралом.

– У тебя зимой был вариант уехать в чемпионат Сербии. Почему отказался?

– Я не отказывался.

– Тогда почему не ушел?

– Посоветовались и приняли решение. Мы разговаривали с Томашем и совместно пришли к решению.

– Это была бы аренда?

– Да. Без права выкупа.