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    • Маслов рассказал, кто в «Спартаке» отговорил его от аренды в сербский клуб

    Маслов рассказал, кто в «Спартаке» отговорил его от аренды в сербский клуб

    Центральный защитник «Спартака» Павел Маслов объяснил срыв его зимнего перехода в клуб из Сербии.

    24-летний футболист решил остаться в московском клубе после разговора со спортивным директором Томашем Амаралом.

    – У тебя зимой был вариант уехать в чемпионат Сербии. Почему отказался?

    – Я не отказывался.

    – Тогда почему не ушел?

    – Посоветовались и приняли решение. Мы разговаривали с Томашем и совместно пришли к решению.

    – Это была бы аренда?

    – Да. Без права выкупа.

    • В этом сезоне Маслов провел за «Спартак» 4 матча.
    • При этом в РПЛ он отыграл всего 10 минут.
    • Контракт игрока с клубом истекает в 2025 году.

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    Источник: Sport24

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