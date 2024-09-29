Маслов раскрыл детали ухода из «Спартака» в «Сочи»

Защитник «Сочи» Павел Маслов прокомментировал уход из «Спартака».

Сочинцы арендовали игрока до лета.

– Был ли шанс остаться в «Спартаке»?

– Да, но у меня был откровенный разговор со Станковичем. Он мне сказал, что я ему нравлюсь как футболист, но приехал его игрок – Абена. Он сказал, что у меня будет не так много времени, я буду играть в Кубке преимущественно, и что мне нужно игровое время.

Я благодарен, что Станкович прямо мне сказал свое видение ситуации.