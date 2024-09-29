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Маслов раскрыл детали ухода из «Спартака» в «Сочи»

29 сентября 2024, 22:31
5

Защитник «Сочи» Павел Маслов прокомментировал уход из «Спартака».

  • Сочинцы арендовали игрока до лета.

– Был ли шанс остаться в «Спартаке»?

– Да, но у меня был откровенный разговор со Станковичем. Он мне сказал, что я ему нравлюсь как футболист, но приехал его игрок – Абена. Он сказал, что у меня будет не так много времени, я буду играть в Кубке преимущественно, и что мне нужно игровое время.

Я благодарен, что Станкович прямо мне сказал свое видение ситуации.

  • 24-летний Маслов стоит 700 тысяч евро.
  • Он брал со «Спартаком» Кубок России.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига Сочи Спартак Маслов Павел
Комментарии (5)
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alefreddy
1727670017
пусть опыта поднаберется.Туда же Литву Умярова и Денисова
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subbotaspartak
1727673024
Абена... 1:3.... большая перемена...
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zigbert
1727675487
Центр обороны слишком перенасыщен. Но все же удачи Павлу в его будущей карьере.
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FWSPM
1727709900
Почему вместо денисова все никак никто не приедет второй сезон уже пошел сколько можно?
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