08.05.2026, пятница, 18:00
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Чайка
Чайка
4-1-3-2
1
Фадеев
27
Крутовских
39
Маслов
63
Никитенков
2
Гапечкин
20
Роспутько
11
Криушичев
18
Соколов
25
Гуляев
11
Пополитов
70
Червяков
4-2-2-1-1
1
Штепа
3
Плиев
23
Чистяков
91
Суслов
28
Жилкин
10
Зарыпбеков
5
Морозов
7
Антонов
10
Жигулев
11
Николаев
28
Хубулов
63
Никитенков
24
Придава
24
Придава
63
Никитенков
70
Червяков
7
Джебов
7
Джебов
70
Червяков
25
Гуляев
47
Посмашный
47
Посмашный
25
Гуляев
18
Соколов
59
Гердт
59
Гердт
18
Соколов
11
Криушичев
77
Библик
77
Библик
11
Криушичев
Халилов
88
Магомедов
88
Магомедов
Халилов
5
Морозов
5
Крачковский
5
Крачковский
5
Морозов
10
Жигулев
48
Сутугин
48
Сутугин
10
Жигулев
7
Антонов
99
Халилов
99
Халилов
7
Антонов
28
Хубулов
9
Анциперов
9
Анциперов
28
Хубулов
Остались в запасе
Чайка
Черноморец
35
Никита Павлов
ВР
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
38
Станислав Топинка
ОП
22
Руслан Чобанов
ОП
18
Иван Иванов
ОП
9
D. Gagua
ЦП
55
Вадим Гапеев
ЛВ
23
Георгий Натабашвили
ВР
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
17
Игорь Коновалов
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
Главный тренер
Эдуард Саркисов
Остались в запасе
35
Никита Павлов
ВР
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
38
Станислав Топинка
ОП
22
Руслан Чобанов
ОП
18
Иван Иванов
ОП
9
D. Gagua
ЦП
55
Вадим Гапеев
ЛВ
Остались в запасе
23
Георгий Натабашвили
ВР
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
17
Игорь Коновалов
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
Главный тренер
Эдуард Саркисов
Статистика матча Чайка - Черноморец
3
3
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Чайка» против «Черноморца», 33-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 мая в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Чайка» – «Черноморец»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»