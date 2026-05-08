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  • «Чайка» – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 мая 2026

«Чайка» – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 мая 2026

8 мая, 16:50
Чайка
08.05.2026, пятница, 18:00
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
0 : 2
Завершен
Черноморец
47' А. Хубулов 74' И. Сутугин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чайка
1
Семен Фадеев
ВР
27
Артем Крутовских
ЛЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
20
Александр Роспутько
ОП
18
Артем Соколов
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
11
Максим Криушичев
ПВ
25
Егор Гуляев
ПВ
11
Глеб Пополитов
ЦФ
Черноморец
1
Михаил Штепа
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
23
Никита Чистяков
ЛЗ
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
10
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
5
Кирилл Морозов
ОП
7
Антон Антонов
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
28
Александр Хубулов
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Саркисов
Чайка
35
Никита Павлов
ВР
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
24
Николай Придава
ЦЗ
55
Вадим Гапеев
ЛВ
38
Станислав Топинка
ОП
22
Руслан Чобанов
ОП
18
Иван Иванов
ОП
7
Абдулло Джебов
ЦП
9
D. Gagua
ЦП
47
Никита Посмашный
АП
59
Арсений Гердт
АП
77
Станислав Библик
ЦФ
Черноморец
23
Георгий Натабашвили
ВР
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
99
Максим Халилов
ЛВ
88
Зикрула Магомедов
ЦП
5
Антон Крачковский
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
48
Иван Сутугин
АП
44
Илья Кухарчук
ПВ
9
Даниил Анциперов
ЦФ
4-1-3-2
1
Фадеев
27
Крутовских
39
Маслов
63
Никитенков
2
Гапечкин
20
Роспутько
11
Криушичев
18
Соколов
25
Гуляев
11
Пополитов
70
Червяков
4-2-2-1-1
1
Штепа
3
Плиев
23
Чистяков
91
Суслов
28
Жилкин
10
Зарыпбеков
5
Морозов
7
Антонов
10
Жигулев
11
Николаев
28
Хубулов
63
Никитенков
24
Придава
24
Придава
63
Никитенков
70
Червяков
7
Джебов
7
Джебов
70
Червяков
25
Гуляев
47
Посмашный
47
Посмашный
25
Гуляев
18
Соколов
59
Гердт
59
Гердт
18
Соколов
11
Криушичев
77
Библик
77
Библик
11
Криушичев
Халилов
88
Магомедов
88
Магомедов
Халилов
5
Морозов
5
Крачковский
5
Крачковский
5
Морозов
10
Жигулев
48
Сутугин
48
Сутугин
10
Жигулев
7
Антонов
99
Халилов
99
Халилов
7
Антонов
28
Хубулов
9
Анциперов
9
Анциперов
28
Хубулов
Остались в запасе
Чайка
Черноморец
35
Никита Павлов
ВР
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
38
Станислав Топинка
ОП
22
Руслан Чобанов
ОП
18
Иван Иванов
ОП
9
D. Gagua
ЦП
55
Вадим Гапеев
ЛВ
23
Георгий Натабашвили
ВР
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
17
Игорь Коновалов
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
Главный тренер
Эдуард Саркисов
Остались в запасе
35
Никита Павлов
ВР
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
38
Станислав Топинка
ОП
22
Руслан Чобанов
ОП
18
Иван Иванов
ОП
9
D. Gagua
ЦП
55
Вадим Гапеев
ЛВ
Остались в запасе
23
Георгий Натабашвили
ВР
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
17
Игорь Коновалов
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
Главный тренер
Эдуард Саркисов
Статистика матча Чайка - Черноморец
3
3
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Чайка» против «Черноморца», 33-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 мая в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Чайка» – «Черноморец»

«Чайка» – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Черноморец Чайка
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