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Чайка
Результаты
€ 600 тыс
Чайка - результаты матчей
Подольск
Стадион:
Труд
Сайт:
http://www.fc-chayka.ru/
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Россия. Кубок. 2017/2018
Россия. ПФЛ. Зона Юг. 2016/2017
Россия. Кубок. 2016/2017
16.05 | 13:00
Ротор
5 : 0
Чайка
08.05 | 18:00
Чайка
0 : 2
Черноморец
03.05 | 18:00
Чайка
0 : 2
Торпедо
26.04 | 17:00
КАМАЗ
2 : 1
Чайка
22.04 | 17:00
Волга
2 : 1
Чайка
18.04 | 15:00
Чайка
2 : 0
Факел
11.04 | 15:00
Чайка
1 : 4
Енисей
05.04 | 14:00
Урал
5 : 0
Чайка
29.03 | 15:00
Чайка
2 : 1
Челябинск
23.03 | 19:00
Родина
5 : 2
Чайка
14.03 | 18:30
Спартак К
1 : 1
Чайка
07.03 | 15:00
Чайка
1 : 0
Сокол
01.03 | 16:00
Чайка
1 : 3
СКА-Хабаровск
29.11 | 14:00
Чайка
1 : 1
Уфа
22.11 | 15:00
Чайка
2 : 4
Нефтехимик
16.11 | 17:30
Шинник
4 : 1
Чайка
08.11 | 15:00
Арсенал
1 : 0
Чайка
03.11 | 17:00
Чайка
0 : 2
КАМАЗ
25.10 | 19:00
Торпедо
3 : 2
Чайка
20.10 | 18:00
Чайка
0 : 1
Урал
11.10 | 17:00
Нефтехимик
2 : 3
Чайка
04.10 | 18:00
Чайка
0 : 0
Родина
28.09 | 18:00
Факел
0 : 0
Чайка
20.09 | 17:00
Чайка
2 : 4
Спартак К
15.09 | 19:00
Черноморец
4 : 1
Чайка
08.09 | 17:00
Челябинск
1 : 0
Чайка
03.09 | 18:30
Чайка
0 : 6
Ротор
30.08 | 16:00
Уфа
4 : 0
Чайка
24.08 | 19:00
Чайка
0 : 3
Арсенал
16.08 | 19:00
Чайка
1 : 2
Шинник
10.08 | 10:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Чайка
02.08 | 19:30
Чайка
1 : 1
Волга
26.07 | 18:00
Сокол
0 : 0
Чайка
20.07 | 13:00
Енисей
0 : 3
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