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Чайка
Новости
€ 600 тыс
Чайка - новости команды
Подольск
Стадион:
Труд
Сайт:
http://www.fc-chayka.ru/
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Клуб Первой лиги подписал 27-го новичка за лето
1 сентября
Назван клуб Второй лиги, который может закрыться по окончании сезона
21 августа
3-й клуб снялся с Кубка России
5 августа
5
Основатель «Чайки» стал новым руководителем «Ростова»
20 июля
1
Фото
«Спартак» расстался c игроком, который ушел в аренду транзитом через «Нижний»
15 июля
2
Фото
«Локомотив» отдал хавбека в аренду другому клубу РПЛ
15 июля
1
Клуб Первой лиги подписал 23 новичка за 3 дня
13 июля
3
Фото
«Спартак» К подписал экс-игрока ЦСКА, сидевшего в СИЗО
10 июля
2
Фото
18-летний нигериец подписал контракт с московским клубом
9 июля
1
4-й клуб за месяц снялся со Второй лиги
9 июля
3
Известный агент займется комплектованием клуба РПЛ
26 июня
2
Еще один клуб Второй лиги могут расформировать
26 июня
9
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
ЦСКА снова отдал в аренду экс-вингера «Спартака» и «Краснодара»
18 июня
3
В России закрывается еще один клуб
13 июня
1
Трансляция
«Ротор» – «Чайка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 мая 2026
16 мая
«Ротор» – «Чайка»: прогноз и ставки на матч 16 мая 2026 с коэффициентом 1.58
15 мая
Трансляция
«Чайка» – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 мая 2026
8 мая
«Чайка» – «Черноморец»: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 2.95
7 мая
Трансляция
«Чайка» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026
3 мая
«Чайка» – «Торпедо»: прогноз и ставки на матч 3 мая 2026 с коэффициентом 1.72
2 мая
Определился еще один вылетевший из ФНЛ клуб – его тренирует чемпион России в составе «Спартака»
27 апреля
4
Трансляция
«КАМАЗ» – «Чайка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026
26 апреля
«КАМАЗ» – «Чайка»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2026 с коэффициентом 1.79
25 апреля
Трансляция
«Волга» – «Чайка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2026
22 апреля
«Извиняемся за этот позор, мы пробили дно»: тренер «Факела» – после поражения от команды Комбарова
18 апреля
5
Трансляция
«Чайка» – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2026
18 апреля
Трансляция
«Чайка» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026
11 апреля
«Чайка» – «Енисей»: прогноз и ставки на матч 11 апреля 2026 с коэффициентом 1.95
10 апреля
Трансляция
«Урал» – «Чайка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2026
5 апреля
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2
3
4
5
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