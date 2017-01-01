Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
34
19
11
4
58
28
30
68
34
20
8
6
44
22
22
68
34
18
7
9
51
31
20
61
34
15
11
8
47
26
21
56
34
12
13
9
46
34
12
49
34
13
10
11
37
35
2
49
34
12
13
9
46
41
5
49
34
11
15
8
34
28
6
48
34
12
10
12
37
39
-2
46
34
10
14
10
42
40
2
44
34
10
13
11
40
41
-1
43
34
10
12
12
37
45
-8
42
34
8
15
11
42
44
-2
39
34
9
10
15
35
48
-13
37
34
9
10
15
32
40
-8
37
34
9
8
17
37
49
-12
35
34
5
11
18
16
44
-28
26
34
5
7
22
30
76
-46
22
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
11
5
1
23
8
15
38
17
10
6
1
28
10
18
36
17
11
3
3
28
8
20
36
17
10
4
3
30
12
18
34
17
8
6
3
21
10
11
30
17
8
5
4
14
10
4
29
17
8
5
4
22
15
7
29
17
7
8
2
29
19
10
29
17
7
6
4
30
17
13
27
17
7
5
5
25
20
5
26
17
6
7
4
20
18
2
25
17
6
7
4
21
17
4
25
17
5
8
4
20
17
3
23
17
7
2
8
22
24
-2
23
17
6
3
8
19
24
-5
21
17
3
9
5
22
24
-2
18
17
2
7
8
9
25
-16
13
17
3
3
11
14
36
-22
12
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
9
5
3
30
18
12
32
17
9
3
5
21
14
7
30
17
8
3
6
21
19
2
27
17
7
5
5
26
24
2
26
17
5
7
5
16
17
-1
22
17
5
6
6
20
20
0
21
17
4
8
5
19
18
1
20
17
5
5
7
12
19
-7
20
17
5
5
7
23
25
-2
20
17
4
6
7
20
23
-3
18
17
3
9
5
13
18
-5
18
17
4
5
8
16
28
-12
17
17
3
7
7
16
24
-8
16
17
3
6
8
13
21
-8
15
17
3
4
10
7
19
-12
13
17
2
6
9
15
25
-10
12
17
2
4
11
16
40
-24
10
17
1
5
11
10
25
-15
8
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире