8 мая состоится матч 33-го тура Первой лиги, в котором «Чайка» примет новороссийский «Черноморец». Встреча аутсайдеров чемпионата имеет колоссальное значение в борьбе за выживание. Обе команды переживают затяжной кризис и отчаянно нуждаются в очках.
«Чайка»
Песчанокопцы подходят к матчу после домашнего поражения от «Торпедо» (0:2) и потерпели три поражения подряд в Первой лиге. Команда пропускает в трeх последних матчах и имеет серьeзные проблемы в обороне – 10 пропущенных мячей в пяти последних играх и средний показатель 2.00 гола за матч. Артем Соколов с 11 голами в 26 матчах является лучшим бомбардиром и главной ударной силой. «Чайка» забивает в 12 из 14 последних очных матчей против «Черноморца», что даeт определeнную надежду.
«Черноморец»
Новороссийцы подходят к матчу после домашнего поражения от «Родины» (1:3) и потерпели пять поражений подряд в Первой лиге. Команда пропускает в восьми последних матчах и имеет худшую оборону в лиге – 11 пропущенных мячей в пяти последних играх и средний показатель 2.20 гола за матч. Антон Антонов с 4 голами в 27 матчах является лучшим бомбардиром. «Черноморец» практически не забивает – 2 гола в пяти последних играх и средний показатель 0.40 гола за матч.
Факты о командах
«Чайка»
- Проигрывает в 3 последних матчах Первой лиги
- Пропускает в 3 последних матчах Первой лиги
- В среднем: 1.00 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)
- Забивает в 12 из 14 последних очных матчей против «Черноморца»
- Поражение в последнем матче от «Торпедо» (0:2)
«Черноморец»
- Проигрывает в 5 последних матчах Первой лиги
- Пропускает в 8 последних матчах Первой лиги
- В среднем: 0.40 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)
- Практически не забивает – 2 гола в 5 последних играх
- Поражение в последнем матче от «Родины» (1:3)
Прогноз на матч «Чайка» – «Черноморец»
Судя по форме обеих команд, нас ожидает встреча двух главных аутсайдеров лиги с худшей обороной и атакой. «Чайка» имеет преимущество домашнего поля и исторически удачно забивает в очных матчах. «Черноморец» практически не забивает и потерпел пять поражений подряд. Ожидаем, что хозяева сумеют прервать серию неудач и одержать важнейшую победу в борьбе за выживание.
Рекомендованные ставки
- Победа «Чайки» – коэффициент 2.05
- Тотал матча меньше 2.5