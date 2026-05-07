8 мая состоится матч 33-го тура Первой лиги, в котором «Чайка» примет новороссийский «Черноморец». Встреча аутсайдеров чемпионата имеет колоссальное значение в борьбе за выживание. Обе команды переживают затяжной кризис и отчаянно нуждаются в очках.

«Чайка»

Песчанокопцы подходят к матчу после домашнего поражения от «Торпедо» (0:2) и потерпели три поражения подряд в Первой лиге. Команда пропускает в трeх последних матчах и имеет серьeзные проблемы в обороне – 10 пропущенных мячей в пяти последних играх и средний показатель 2.00 гола за матч. Артем Соколов с 11 голами в 26 матчах является лучшим бомбардиром и главной ударной силой. «Чайка» забивает в 12 из 14 последних очных матчей против «Черноморца», что даeт определeнную надежду.

«Черноморец»

Новороссийцы подходят к матчу после домашнего поражения от «Родины» (1:3) и потерпели пять поражений подряд в Первой лиге. Команда пропускает в восьми последних матчах и имеет худшую оборону в лиге – 11 пропущенных мячей в пяти последних играх и средний показатель 2.20 гола за матч. Антон Антонов с 4 голами в 27 матчах является лучшим бомбардиром. «Черноморец» практически не забивает – 2 гола в пяти последних играх и средний показатель 0.40 гола за матч.

Факты о командах

«Чайка»

Проигрывает в 3 последних матчах Первой лиги

Пропускает в 3 последних матчах Первой лиги

В среднем: 1.00 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 12 из 14 последних очных матчей против «Черноморца»

Поражение в последнем матче от «Торпедо» (0:2)

«Черноморец»

Проигрывает в 5 последних матчах Первой лиги

Пропускает в 8 последних матчах Первой лиги

В среднем: 0.40 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)

Практически не забивает – 2 гола в 5 последних играх

Поражение в последнем матче от «Родины» (1:3)

Прогноз на матч «Чайка» – «Черноморец»

Судя по форме обеих команд, нас ожидает встреча двух главных аутсайдеров лиги с худшей обороной и атакой. «Чайка» имеет преимущество домашнего поля и исторически удачно забивает в очных матчах. «Черноморец» практически не забивает и потерпел пять поражений подряд. Ожидаем, что хозяева сумеют прервать серию неудач и одержать важнейшую победу в борьбе за выживание.

Рекомендованные ставки