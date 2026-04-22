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  • «Волга» – «Чайка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2026

«Волга» – «Чайка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2026

22 апреля, 15:50
Волга
22.04.2026, среда, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
2 : 1
Завершен
Чайка
15' К. Фольмер 81' В. Яковлев
89' М. Криушичев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
23
Егор Бабурин
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
20
Константин Ковалев
ПЗ
17
Игорь Гершун
ЛВ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
77
Лука Багателия
ПВ
28
Данил Новиков
ЦФ
9
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
Чайка
1
Семен Фадеев
ВР
27
Артем Крутовских
ЛЗ
24
Николай Придава
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
74
Егор Гузиев
ОП
18
Иван Иванов
ОП
20
Александр Роспутько
ОП
7
Абдулло Джебов
ЦП
18
Артем Соколов
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
11
Глеб Пополитов
ЦФ
Волга
73
Денис Еремеев
ВР
12
Александр Довгаль
ВР
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
52
Евгений Пшенников
ЛВ
6
Михаил Умников
ЦП
60
Игнат Касьянов
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
37
Евгений Воронин
ПВ
8
Денис Рахманов
ПВ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
7
Артур Мурза
ЦФ
19
Владислав Руденко
ЦФ
Чайка
35
Никита Павлов
ВР
39
Павел Маслов
ЦЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
66
Юрий Петин
ПЗ
55
Вадим Гапеев
ЛВ
22
Руслан Чобанов
ОП
9
D. Gagua
ЦП
47
Никита Посмашный
АП
59
Арсений Гердт
АП
11
Максим Криушичев
ПВ
25
Егор Гуляев
ПВ
77
Станислав Библик
ЦФ
3-2-1-2-2
23
Бабурин
15
Тихий
99
Костин
30
Хабибуллин
3
Красильниченко
20
Ковалев
9
Фольмер
17
Гершун
77
Багателия
9
Каменщиков
28
Новиков
3-3-1-2-1
1
Фадеев
2
Гапечкин
24
Придава
27
Крутовских
74
Гузиев
18
Иванов
20
Роспутько
7
Джебов
70
Червяков
18
Соколов
11
Пополитов
30
Хабибуллин
4
Ибрагимов
4
Ибрагимов
30
Хабибуллин
77
Багателия
6
Умников
6
Умников
77
Багателия
9
Фольмер
37
Воронин
37
Воронин
9
Фольмер
9
Каменщиков
14
Яковлев
14
Яковлев
9
Каменщиков
17
Гершун
7
Мурза
7
Мурза
17
Гершун
20
Роспутько
22
Чобанов
22
Чобанов
20
Роспутько
70
Червяков
47
Посмашный
47
Посмашный
70
Червяков
74
Гузиев
55
Гапеев
55
Гапеев
74
Гузиев
18
Соколов
11
Криушичев
11
Криушичев
18
Соколов
Остались в запасе
Волга
Чайка
73
Денис Еремеев
ВР
12
Александр Довгаль
ВР
60
Игнат Касьянов
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
52
Евгений Пшенников
ЛВ
8
Денис Рахманов
ПВ
19
Владислав Руденко
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
35
Никита Павлов
ВР
39
Павел Маслов
ЦЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
66
Юрий Петин
ПЗ
9
D. Gagua
ЦП
59
Арсений Гердт
АП
25
Егор Гуляев
ПВ
77
Станислав Библик
ЦФ
Остались в запасе
73
Денис Еремеев
ВР
12
Александр Довгаль
ВР
60
Игнат Касьянов
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
52
Евгений Пшенников
ЛВ
8
Денис Рахманов
ПВ
19
Владислав Руденко
ЦФ
Остались в запасе
35
Никита Павлов
ВР
39
Павел Маслов
ЦЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
66
Юрий Петин
ПЗ
9
D. Gagua
ЦП
59
Арсений Гердт
АП
25
Егор Гуляев
ПВ
77
Станислав Библик
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
Статистика матча Волга - Чайка
2
5
Всего ударов по воротам
11
6
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
5
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Волга» против «Чайки», 30-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 апреля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Волга»«Чайка»

«Волга» – «Чайка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Чайка Волга
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