22.04.2026, среда, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Волга
Волга
3-2-1-2-2
23
Бабурин
15
Тихий
99
Костин
30
Хабибуллин
3
Красильниченко
20
Ковалев
9
Фольмер
17
Гершун
77
Багателия
9
Каменщиков
28
Новиков
3-3-1-2-1
1
Фадеев
2
Гапечкин
24
Придава
27
Крутовских
74
Гузиев
18
Иванов
20
Роспутько
7
Джебов
70
Червяков
18
Соколов
11
Пополитов
30
Хабибуллин
4
Ибрагимов
4
Ибрагимов
30
Хабибуллин
77
Багателия
6
Умников
6
Умников
77
Багателия
9
Фольмер
37
Воронин
37
Воронин
9
Фольмер
9
Каменщиков
14
Яковлев
14
Яковлев
9
Каменщиков
17
Гершун
7
Мурза
7
Мурза
17
Гершун
20
Роспутько
22
Чобанов
22
Чобанов
20
Роспутько
70
Червяков
47
Посмашный
47
Посмашный
70
Червяков
74
Гузиев
55
Гапеев
55
Гапеев
74
Гузиев
18
Соколов
11
Криушичев
11
Криушичев
18
Соколов
Остались в запасе
Волга
Чайка
73
Денис Еремеев
ВР
12
Александр Довгаль
ВР
60
Игнат Касьянов
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
52
Евгений Пшенников
ЛВ
8
Денис Рахманов
ПВ
19
Владислав Руденко
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
35
Никита Павлов
ВР
39
Павел Маслов
ЦЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
66
Юрий Петин
ПЗ
9
D. Gagua
ЦП
59
Арсений Гердт
АП
25
Егор Гуляев
ПВ
77
Станислав Библик
ЦФ
Остались в запасе
73
Денис Еремеев
ВР
12
Александр Довгаль
ВР
60
Игнат Касьянов
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
52
Евгений Пшенников
ЛВ
8
Денис Рахманов
ПВ
19
Владислав Руденко
ЦФ
Остались в запасе
35
Никита Павлов
ВР
39
Павел Маслов
ЦЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
66
Юрий Петин
ПЗ
9
D. Gagua
ЦП
59
Арсений Гердт
АП
25
Егор Гуляев
ПВ
77
Станислав Библик
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
Статистика матча Волга - Чайка
2
5
Всего ударов по воротам
11
6
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
5
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Волга» против «Чайки», 30-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 апреля в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Волга» – «Чайка»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»