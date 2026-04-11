11.04.2026, суббота, 15:00
Россия. PARI Первая лига, 28 тур
Россия. PARI Первая лига, 28 тур
1 : 4
Завершен
Составы команд
Чайка
Чайка
4-2-2-2
58
Фадеев
27
Крутовских
17
Каптилович
24
Придава
2
Гапечкин
22
Чобанов
74
Гузиев
18
Соколов
25
Гуляев
11
Пополитов
87
Филев
3-1-3-3
50
Шамов
25
Эмерсон
55
Богатырев
33
Масловский
8
Иванов
24
Погосов
18
Надольский
25
Шершов
75
Окладников
87
Мазурин
6
Батырев
17
Каптилович
18
Иванов
18
Иванов
17
Каптилович
18
Соколов
9
9
18
Соколов
87
Филев
7
Джебов
7
Джебов
87
Филев
22
Чобанов
14
Посмашный
14
Посмашный
22
Чобанов
25
Гуляев
70
Червяков
70
Червяков
25
Гуляев
55
Богатырев
3
Цесь
3
Цесь
55
Богатырев
87
Мазурин
81
Печура
81
Печура
87
Мазурин
18
Надольский
14
Кенфак
14
Кенфак
18
Надольский
25
Шершов
11
Хашкулов
11
Хашкулов
25
Шершов
75
Окладников
43
Гилязетдинов
43
Гилязетдинов
75
Окладников
Остались в запасе
Чайка
Енисей
35
Никита Павлов
ВР
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
20
Александр Роспутько
ОП
95
Арсений Гердт
АП
69
Антон Гурылев
ЛВ
55
Вадим Гапеев
ЛВ
11
Максим Криушичев
ПВ
23
Станислав Антипин
ВР
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
17
Иван Зазвонкин
АП
7
Андреа Чуканов
АП
10
Азер Алиев
ПП
8
Александр Канаплин
ЦФ
9
Лука Раткович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
35
Никита Павлов
ВР
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
20
Александр Роспутько
ОП
95
Арсений Гердт
АП
69
Антон Гурылев
ЛВ
55
Вадим Гапеев
ЛВ
11
Максим Криушичев
ПВ
Остались в запасе
23
Станислав Антипин
ВР
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
17
Иван Зазвонкин
АП
7
Андреа Чуканов
АП
10
Азер Алиев
ПП
8
Александр Канаплин
ЦФ
9
Лука Раткович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Чайка - Енисей
3
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
6
8
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
2
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Чайка» против «Енисея», 28-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Чайка» – «Енисей»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»