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  • «Чайка» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026

«Чайка» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026

11 апреля, 13:50
Чайка
11.04.2026, суббота, 15:00
Россия. PARI Первая лига, 28 тур
1 : 4
Завершен
Енисей
34' А. Соколов (П)
19' А. Надольский 38' А. Окладников 53' А. Надольский 75' А. Хашкулов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чайка
58
Семен Фадеев
ВР
27
Артем Крутовских
ЛЗ
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
24
Николай Придава
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
22
Руслан Чобанов
ОП
74
Егор Гузиев
ОП
18
Артем Соколов
АП
25
Егор Гуляев
ПВ
87
Арсений Филев
ЦФ
11
Глеб Пополитов
ЦФ
Енисей
50
Егор Шамов
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
55
Никита Богатырев
ЦЗ
8
Егор Иванов
ЦП
6
Амир Батырев
АП
18
Александр Надольский
АП
87
Андрей Мазурин
ЛВ
24
Артем Погосов
ЛВ
25
Никита Шершов
ЛВ
75
Андрей Окладников
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Чайка
35
Никита Павлов
ВР
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
20
Александр Роспутько
ОП
18
Иван Иванов
ОП
9
D. Gagua
ЦП
7
Абдулло Джебов
ЦП
95
Арсений Гердт
АП
14
Никита Посмашный
АП
69
Антон Гурылев
ЛВ
55
Вадим Гапеев
ЛВ
70
Руслан Червяков
ПВ
11
Максим Криушичев
ПВ
Енисей
23
Станислав Антипин
ВР
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
3
Ян Цесь
ЦЗ
17
Иван Зазвонкин
АП
7
Андреа Чуканов
АП
81
Родион Печура
АП
10
Азер Алиев
ПП
14
Оливье Кенфак
ЛВ
8
Александр Канаплин
ЦФ
9
Лука Раткович
ЦФ
11
Астемир Хашкулов
ЦФ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
4-2-2-2
58
Фадеев
27
Крутовских
17
Каптилович
24
Придава
2
Гапечкин
22
Чобанов
74
Гузиев
18
Соколов
25
Гуляев
11
Пополитов
87
Филев
3-1-3-3
50
Шамов
25
Эмерсон
55
Богатырев
33
Масловский
8
Иванов
24
Погосов
18
Надольский
25
Шершов
75
Окладников
87
Мазурин
6
Батырев
17
Каптилович
18
Иванов
18
Иванов
17
Каптилович
18
Соколов
9
9
18
Соколов
87
Филев
7
Джебов
7
Джебов
87
Филев
22
Чобанов
14
Посмашный
14
Посмашный
22
Чобанов
25
Гуляев
70
Червяков
70
Червяков
25
Гуляев
55
Богатырев
3
Цесь
3
Цесь
55
Богатырев
87
Мазурин
81
Печура
81
Печура
87
Мазурин
18
Надольский
14
Кенфак
14
Кенфак
18
Надольский
25
Шершов
11
Хашкулов
11
Хашкулов
25
Шершов
75
Окладников
43
Гилязетдинов
43
Гилязетдинов
75
Окладников
Остались в запасе
Чайка
Енисей
35
Никита Павлов
ВР
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
20
Александр Роспутько
ОП
95
Арсений Гердт
АП
69
Антон Гурылев
ЛВ
55
Вадим Гапеев
ЛВ
11
Максим Криушичев
ПВ
23
Станислав Антипин
ВР
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
17
Иван Зазвонкин
АП
7
Андреа Чуканов
АП
10
Азер Алиев
ПП
8
Александр Канаплин
ЦФ
9
Лука Раткович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
35
Никита Павлов
ВР
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
20
Александр Роспутько
ОП
95
Арсений Гердт
АП
69
Антон Гурылев
ЛВ
55
Вадим Гапеев
ЛВ
11
Максим Криушичев
ПВ
Остались в запасе
23
Станислав Антипин
ВР
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
17
Иван Зазвонкин
АП
7
Андреа Чуканов
АП
10
Азер Алиев
ПП
8
Александр Канаплин
ЦФ
9
Лука Раткович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Чайка - Енисей
3
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
6
8
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
2
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Чайка» против «Енисея», 28-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Чайка» – «Енисей»

«Чайка» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Енисей Чайка
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