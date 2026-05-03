03.05.2026, воскресенье, 18:00
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Чайка
Чайка
4-2-2-2
1
Фадеев
27
Крутовских
39
Маслов
63
Никитенков
2
Гапечкин
74
Гузиев
20
Роспутько
18
Соколов
25
Гуляев
77
Библик
11
Пополитов
4-2-2-2
86
Корец
99
Шевченко
3
Иваньков
4
Бородин
4
Савичев
27
Орехов
47
Уткин
11
Апеков
83
Ищенко
10
Цыпченко
79
Каштанов
20
Роспутько
18
Иванов
18
Иванов
20
Роспутько
18
Соколов
7
Джебов
7
Джебов
18
Соколов
77
Библик
47
Посмашный
47
Посмашный
77
Библик
25
Гуляев
70
Червяков
70
Червяков
25
Гуляев
3
Иваньков
24
Гоцук
24
Гоцук
3
Иваньков
10
Цыпченко
97
Чурич
97
Чурич
10
Цыпченко
27
Орехов
5
Москвичев
5
Москвичев
27
Орехов
83
Ищенко
33
Камара
33
Камара
83
Ищенко
11
Апеков
73
Шитов
73
Шитов
11
Апеков
Остались в запасе
Чайка
Торпедо
35
Никита Павлов
ВР
24
Николай Придава
ЦЗ
66
Юрий Петин
ПЗ
22
Руслан Чобанов
ОП
9
D. Gagua
ЦП
59
Арсений Гердт
АП
55
Вадим Гапеев
ЛВ
17
Антон Гурылев
ЛВ
25
Ростислав Солдатенко
ВР
84
Вадим Чурилов
ПЗ
7
Александр Юшин
ПВ
17
Dmitri Kalayda
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
35
Никита Павлов
ВР
24
Николай Придава
ЦЗ
66
Юрий Петин
ПЗ
22
Руслан Чобанов
ОП
9
D. Gagua
ЦП
59
Арсений Гердт
АП
55
Вадим Гапеев
ЛВ
17
Антон Гурылев
ЛВ
Остались в запасе
25
Ростислав Солдатенко
ВР
84
Вадим Чурилов
ПЗ
7
Александр Юшин
ПВ
17
Dmitri Kalayda
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Чайка - Торпедо
1
3
Всего ударов по воротам
4
8
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Чайка» против «Торпедо», 32-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 18:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»