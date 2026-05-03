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  • «Чайка» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026

«Чайка» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026

3 мая, 16:50
Чайка
03.05.2026, воскресенье, 18:00
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
0 : 2
Завершен
Торпедо
23' Р. Апеков 90+2' Д. Уткин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чайка
1
Семен Фадеев
ВР
27
Артем Крутовских
ЛЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
74
Егор Гузиев
ОП
20
Александр Роспутько
ОП
18
Артем Соколов
АП
25
Егор Гуляев
ПВ
11
Глеб Пополитов
ЦФ
77
Станислав Библик
ЦФ
Торпедо
86
Никита Корец
ВР
3
Александр Иваньков
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
83
Николай Ищенко
ЛВ
27
Александр Орехов
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
79
Алексей Каштанов
ЦФ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Чайка
35
Никита Павлов
ВР
24
Николай Придава
ЦЗ
66
Юрий Петин
ПЗ
55
Вадим Гапеев
ЛВ
17
Антон Гурылев
ЛВ
22
Руслан Чобанов
ОП
18
Иван Иванов
ОП
9
D. Gagua
ЦП
7
Абдулло Джебов
ЦП
47
Никита Посмашный
АП
59
Арсений Гердт
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
Торпедо
25
Ростислав Солдатенко
ВР
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
97
Марио Чурич
ОП
5
Владимир Москвичев
ОП
33
Мамаду Аруна Камара
АП
7
Александр Юшин
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
17
Dmitri Kalayda
ЦФ
4-2-2-2
1
Фадеев
27
Крутовских
39
Маслов
63
Никитенков
2
Гапечкин
74
Гузиев
20
Роспутько
18
Соколов
25
Гуляев
77
Библик
11
Пополитов
4-2-2-2
86
Корец
99
Шевченко
3
Иваньков
4
Бородин
4
Савичев
27
Орехов
47
Уткин
11
Апеков
83
Ищенко
10
Цыпченко
79
Каштанов
20
Роспутько
18
Иванов
18
Иванов
20
Роспутько
18
Соколов
7
Джебов
7
Джебов
18
Соколов
77
Библик
47
Посмашный
47
Посмашный
77
Библик
25
Гуляев
70
Червяков
70
Червяков
25
Гуляев
3
Иваньков
24
Гоцук
24
Гоцук
3
Иваньков
10
Цыпченко
97
Чурич
97
Чурич
10
Цыпченко
27
Орехов
5
Москвичев
5
Москвичев
27
Орехов
83
Ищенко
33
Камара
33
Камара
83
Ищенко
11
Апеков
73
Шитов
73
Шитов
11
Апеков
Остались в запасе
Чайка
Торпедо
35
Никита Павлов
ВР
24
Николай Придава
ЦЗ
66
Юрий Петин
ПЗ
22
Руслан Чобанов
ОП
9
D. Gagua
ЦП
59
Арсений Гердт
АП
55
Вадим Гапеев
ЛВ
17
Антон Гурылев
ЛВ
25
Ростислав Солдатенко
ВР
84
Вадим Чурилов
ПЗ
7
Александр Юшин
ПВ
17
Dmitri Kalayda
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
35
Никита Павлов
ВР
24
Николай Придава
ЦЗ
66
Юрий Петин
ПЗ
22
Руслан Чобанов
ОП
9
D. Gagua
ЦП
59
Арсений Гердт
АП
55
Вадим Гапеев
ЛВ
17
Антон Гурылев
ЛВ
Остались в запасе
25
Ростислав Солдатенко
ВР
84
Вадим Чурилов
ПЗ
7
Александр Юшин
ПВ
17
Dmitri Kalayda
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Чайка - Торпедо
1
3
Всего ударов по воротам
4
8
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Чайка» против «Торпедо», 32-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Чайка»«Торпедо»

«Чайка» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Торпедо Чайка
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