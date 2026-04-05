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  • «Урал» – «Чайка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2026

«Урал» – «Чайка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2026

5 апреля, 12:50
Урал
05.04.2026, воскресенье, 14:00
Россия. PARI Первая лига, 27 тур
5 : 0
Завершен
Чайка
5' С. Бегич 34' Е. Гузиев (АГ) 65' И. Ишков 89' Н. Морозов 90+3' Р. Акбашев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
57
Александр Селихов
ВР
16
Итало
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
13
Роман Акбашев
ЦП
22
Лео Кордейро
ЦП
97
Илья Ишков
АП
14
Юрий Железнов
ЛВ
59
Евгений Харин
ЛВ
19
Егор Богомольский
ЦФ
Главный тренер
Василий Березуцкий
Чайка
58
Семен Фадеев
ВР
23
Дмитрий Иванников
ЛЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
74
Егор Гузиев
ОП
20
Александр Роспутько
ОП
22
Руслан Чобанов
ОП
18
Артем Соколов
АП
25
Егор Гуляев
ПВ
11
Глеб Пополитов
ЦФ
20
Станислав Библик
ЦФ
Урал
86
Иван Кузнецов
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
9
Егор Мосин
ЛЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
18
Никита Морозов
АП
37
Виталий Бондарев
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
20
Евгений Марков
ЦФ
10
Мартин Секулич
ЦФ
Чайка
35
Никита Павлов
ВР
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
24
Николай Придава
ЦЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
66
Юрий Петин
ПЗ
7
Абдулло Джебов
ЦП
9
D. Gagua
ЦП
14
Никита Посмашный
АП
55
Вадим Гапеев
ЛВ
70
Руслан Червяков
ПВ
11
Максим Криушичев
ПВ
87
Арсений Филев
ЦФ
3-1-2-3-1
57
Селихов
16
Итало
2
Бегич
34
Маргасов
6
Сунгатулин
13
Акбашев
22
Кордейро
59
Харин
97
Ишков
14
Железнов
19
Богомольский
3-3-2-2
58
Фадеев
2
Гапечкин
39
Маслов
23
Иванников
74
Гузиев
20
Роспутько
22
Чобанов
25
Гуляев
18
Соколов
20
Библик
11
Пополитов
34
Маргасов
44
Малькевич
44
Малькевич
34
Маргасов
22
Кордейро
21
Иванисеня
21
Иванисеня
22
Кордейро
97
Ишков
18
Морозов
18
Морозов
97
Ишков
6
Сунгатулин
37
Бондарев
37
Бондарев
6
Сунгатулин
19
Богомольский
10
Секулич
10
Секулич
19
Богомольский
22
Чобанов
7
Джебов
7
Джебов
22
Чобанов
11
Пополитов
14
Посмашный
14
Посмашный
11
Пополитов
39
Маслов
55
Гапеев
55
Гапеев
39
Маслов
25
Гуляев
70
Червяков
70
Червяков
25
Гуляев
20
Библик
87
Филев
87
Филев
20
Библик
Остались в запасе
Урал
Чайка
86
Иван Кузнецов
ВР
9
Егор Мосин
ЛЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
17
Владислав Карапузов
ПВ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Василий Березуцкий
35
Никита Павлов
ВР
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
24
Николай Придава
ЦЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
66
Юрий Петин
ПЗ
9
D. Gagua
ЦП
11
Максим Криушичев
ПВ
Остались в запасе
86
Иван Кузнецов
ВР
9
Егор Мосин
ЛЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
17
Владислав Карапузов
ПВ
20
Евгений Марков
ЦФ
Остались в запасе
35
Никита Павлов
ВР
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
24
Николай Придава
ЦЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
66
Юрий Петин
ПЗ
9
D. Gagua
ЦП
11
Максим Криушичев
ПВ
Главный тренер
Василий Березуцкий
Статистика матча Урал - Чайка
1
1
Всего ударов по воротам
14
6
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
9
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Урал» против «Чайки», 27-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Урал»«Чайка»

«Урал» – «Чайка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Чайка Урал
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