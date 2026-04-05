05.04.2026, воскресенье, 14:00
Россия. PARI Первая лига, 27 тур
Россия. PARI Первая лига, 27 тур
5 : 0
Завершен
Составы команд
Урал
Урал
3-1-2-3-1
57
Селихов
16
Итало
2
Бегич
34
Маргасов
6
Сунгатулин
13
Акбашев
22
Кордейро
59
Харин
97
Ишков
14
Железнов
19
Богомольский
3-3-2-2
58
Фадеев
2
Гапечкин
39
Маслов
23
Иванников
74
Гузиев
20
Роспутько
22
Чобанов
25
Гуляев
18
Соколов
20
Библик
11
Пополитов
34
Маргасов
44
Малькевич
44
Малькевич
34
Маргасов
22
Кордейро
21
Иванисеня
21
Иванисеня
22
Кордейро
97
Ишков
18
Морозов
18
Морозов
97
Ишков
6
Сунгатулин
37
Бондарев
37
Бондарев
6
Сунгатулин
19
Богомольский
10
Секулич
10
Секулич
19
Богомольский
22
Чобанов
7
Джебов
7
Джебов
22
Чобанов
11
Пополитов
14
Посмашный
14
Посмашный
11
Пополитов
39
Маслов
55
Гапеев
55
Гапеев
39
Маслов
25
Гуляев
70
Червяков
70
Червяков
25
Гуляев
20
Библик
87
Филев
87
Филев
20
Библик
Остались в запасе
Урал
Чайка
86
Иван Кузнецов
ВР
9
Егор Мосин
ЛЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
17
Владислав Карапузов
ПВ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Василий Березуцкий
35
Никита Павлов
ВР
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
24
Николай Придава
ЦЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
66
Юрий Петин
ПЗ
9
D. Gagua
ЦП
11
Максим Криушичев
ПВ
Остались в запасе
86
Иван Кузнецов
ВР
9
Егор Мосин
ЛЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
17
Владислав Карапузов
ПВ
20
Евгений Марков
ЦФ
Остались в запасе
35
Никита Павлов
ВР
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
24
Николай Придава
ЦЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
66
Юрий Петин
ПЗ
9
D. Gagua
ЦП
11
Максим Криушичев
ПВ
Главный тренер
Василий Березуцкий
Статистика матча Урал - Чайка
1
1
Всего ударов по воротам
14
6
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
9
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Урал» против «Чайки», 27-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля в 14:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»