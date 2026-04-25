Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«КАМАЗ» – «Чайка»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2026 с коэффициентом 1.79

25 апреля 2026 9:44
КАМАЗ - Чайка
26 апр. 2026, воскресенье 17:00 | Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Перейти в онлайн матча
1.79
Победа «Чайки» с форой +1,5
Сделать ставку

26 апреля 2026 года в 17:00 состоится поединок 31-го тура чемпионата российской Первой лиги. Обосновавшийся в топ-6 «КАМАЗ» проверит на прочность записного аутсайдера турнира – «Чайку» из Ростовской области.

«КАМАЗ»

«КАМАЗ» тренера Антона Хазова – одно из главных открытий кампании в Первой лиге. Команда забралась на шестую строчку в таблице и славится весьма достойным нападением. Зацепиться за «стыки» (не говоря о большем) не удастся, но завершить кампанию на мажорной ноте – цель, которую никто не отменял.

Последние три игры:

  • Уфа – КАМАЗ 0:1
  • Торпедо – КАМАЗ 2:0
  • КАМАЗ – Нефтехимик 0:0

«Чайка»

«Чайка» барахтается на предпоследней строчке в Первой лиге и стабильно поставляет очки соперникам. Главная фигура в клубе – ее коуч Дмитрий Комбаров, известный по выступлению за «Спартак» набирается опыта на новом поприще. Местами его команда способна преподнести сюрприз – недавно «Чайка» умудрилась одолеть лидера лиги «Факел».

Последние три игры:

  • Волга – Чайка 2:1
  • Чайка – Факел 2:0
  • Чайка – Енисей 1:4

Очные встречи

  • Чайка – КАМАЗ 0:2
  • Чайка – КАМАЗ 1:3
  • КАМАЗ – Чайка 3:1

Прогноз на матч «КАМАЗ» – «Чайка»

«КАМАЗ» справедливо идет фаворитом, но не стоит недооценивать способности Комбарова и его подопечных. Недавно об аутсайдера споткнулся «Факел», который близок к возвращению в РПЛ. Полагаем, что и сейчас гости найдут в себе силы дать бой более статусному сопернику.

Прогноз: победа «Чайки» с форой +1,5, коэффициент – 1,79. Прогноз на счет – 1:0.

Автор: Бестужев Павел
Россия. PARI Первая лига Чайка КАМАЗ
Другие прогнозы
25.04.2026
17:00
1.90
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Вест Хэм - Эвертон
Тотал матча меньше 2.5
25.04.2026
17:00
1.72
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Ливерпуль - Кристал Пэлас
Фора «Ливерпуля» (-1)
25.04.2026
17:15
2.08
Испания. Примера, 32 тур
Хетафе - Барселона
Победа «Барселоны» с форой (-1)
25.04.2026
18:00
2.35
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Барановичи - Динамо Мн
Победа «Динамо» Минск с форой (-2)
25.04.2026
19:00
1.78
Италия. Серия А, 34 тур
Болонья - Рома
Обе забьют — да
25.04.2026
19:30
1.48
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Арсенал - Ньюкасл
Победа «Арсенала» с форой (-1)
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 