26 апреля 2026 года в 17:00 состоится поединок 31-го тура чемпионата российской Первой лиги. Обосновавшийся в топ-6 «КАМАЗ» проверит на прочность записного аутсайдера турнира – «Чайку» из Ростовской области.
«КАМАЗ»
«КАМАЗ» тренера Антона Хазова – одно из главных открытий кампании в Первой лиге. Команда забралась на шестую строчку в таблице и славится весьма достойным нападением. Зацепиться за «стыки» (не говоря о большем) не удастся, но завершить кампанию на мажорной ноте – цель, которую никто не отменял.
Последние три игры:
- Уфа – КАМАЗ 0:1
- Торпедо – КАМАЗ 2:0
- КАМАЗ – Нефтехимик 0:0
«Чайка»
«Чайка» барахтается на предпоследней строчке в Первой лиге и стабильно поставляет очки соперникам. Главная фигура в клубе – ее коуч Дмитрий Комбаров, известный по выступлению за «Спартак» набирается опыта на новом поприще. Местами его команда способна преподнести сюрприз – недавно «Чайка» умудрилась одолеть лидера лиги «Факел».
Последние три игры:
- Волга – Чайка 2:1
- Чайка – Факел 2:0
- Чайка – Енисей 1:4
Очные встречи
- Чайка – КАМАЗ 0:2
- Чайка – КАМАЗ 1:3
- КАМАЗ – Чайка 3:1
Прогноз на матч «КАМАЗ» – «Чайка»
«КАМАЗ» справедливо идет фаворитом, но не стоит недооценивать способности Комбарова и его подопечных. Недавно об аутсайдера споткнулся «Факел», который близок к возвращению в РПЛ. Полагаем, что и сейчас гости найдут в себе силы дать бой более статусному сопернику.
Прогноз: победа «Чайки» с форой +1,5, коэффициент – 1,79. Прогноз на счет – 1:0.