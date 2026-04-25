26 апреля 2026 года в 17:00 состоится поединок 31-го тура чемпионата российской Первой лиги. Обосновавшийся в топ-6 «КАМАЗ» проверит на прочность записного аутсайдера турнира – «Чайку» из Ростовской области.

«КАМАЗ»

«КАМАЗ» тренера Антона Хазова – одно из главных открытий кампании в Первой лиге. Команда забралась на шестую строчку в таблице и славится весьма достойным нападением. Зацепиться за «стыки» (не говоря о большем) не удастся, но завершить кампанию на мажорной ноте – цель, которую никто не отменял.

Последние три игры:

Уфа – КАМАЗ 0:1

Торпедо – КАМАЗ 2:0

КАМАЗ – Нефтехимик 0:0

«Чайка»

«Чайка» барахтается на предпоследней строчке в Первой лиге и стабильно поставляет очки соперникам. Главная фигура в клубе – ее коуч Дмитрий Комбаров, известный по выступлению за «Спартак» набирается опыта на новом поприще. Местами его команда способна преподнести сюрприз – недавно «Чайка» умудрилась одолеть лидера лиги «Факел».

Последние три игры:

Волга – Чайка 2:1

Чайка – Факел 2:0

Чайка – Енисей 1:4

Очные встречи

Чайка – КАМАЗ 0:2

Чайка – КАМАЗ 1:3

КАМАЗ – Чайка 3:1

Прогноз на матч «КАМАЗ» – «Чайка»

«КАМАЗ» справедливо идет фаворитом, но не стоит недооценивать способности Комбарова и его подопечных. Недавно об аутсайдера споткнулся «Факел», который близок к возвращению в РПЛ. Полагаем, что и сейчас гости найдут в себе силы дать бой более статусному сопернику.

Прогноз: победа «Чайки» с форой +1,5, коэффициент – 1,79. Прогноз на счет – 1:0.