«Спартак Кострома» – «Челябинск»: прогноз и ставки на матч 17 августа 2025 с коэффициентом 1.90

«Чайка» – «Шинник»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 1.75

«Челябинск» – «Волга»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 августа 2025

«СКА-Хабаровск» – «Чайка»: прогноз и ставки на матч 10 августа 2025 с коэффициентом 1.65

«Сочи» отдал в аренду опорника, купленного неделю назад