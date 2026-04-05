Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Урал - Чайка: обзор матча 05 апреля 2026

Урал
05.04.2026, воскресенье, 14:00
Россия. PARI Первая лига, 27 тур
5 : 0
Завершен
Чайка
5' С. Бегич 34' Е. Гузиев (АГ) 65' И. Ишков 89' Н. Морозов 90+3' Р. Акбашев
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Урал - Чайка
Завершен
ГОЛ! 5:0! Роман Акбашев
90' +3
ГОЛ! 4:0! Никита Морозов
89'
Желтая карточка
Силвие Бегич
85'
Замена
Виталий Бондарев ️️️️➡️️ Фаниль Сунгатулин
84'
80'
Замена
Никита Посмашный ️️️️➡️️ Глеб Пополитов
Замена
Владислав Малькевич ️️️️➡️️ Тимофей Маргасов
75'
Замена
Никита Морозов ️️️️➡️️ Илья Ишков
75'
ГОЛ! 3:0! Илья Ишков
65'
58'
Замена
Руслан Червяков ️️️️➡️️ Егор Гуляев
58'
Замена
Арсений Филев ️️️️➡️️ Станислав Библик
58'
Замена
Вадим Гапеев ️️️️➡️️ Павел Маслов
58'
Замена
Абдулло Джебов ️️️️➡️️ Руслан Чобанов
Замена
Дмитрий Иванисеня ️️️️➡️️ Лео Кордейро
58'
Замена
Мартин Секулич ️️️️➡️️ Егор Богомольский
58'
ГОЛ в свои ворота! 2:0! Егор Гузиев
34'
23'
Желтая карточка
Дмитрий Иванников
ГОЛ! 1:0! Силвие Бегич
5'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
57
Александр Селихов
ВР
16
Итало
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
13
Роман Акбашев
ЦП
22
Лео Кордейро
ЦП
97
Илья Ишков
АП
14
Юрий Железнов
ЛВ
59
Евгений Харин
ЛВ
19
Егор Богомольский
ЦФ
Главный тренер
Василий Березуцкий
Чайка
58
Семен Фадеев
ВР
12
Дмитрий Иванников
ЛЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
74
Егор Гузиев
ОП
8
Александр Роспутько
ОП
22
Руслан Чобанов
ОП
18
Артем Соколов
АП
7
Егор Гуляев
ПВ
17
Глеб Пополитов
ЦФ
20
Станислав Библик
ЦФ
Урал
86
Иван Кузнецов
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
9
Егор Мосин
ЛЗ
4
Матвей Бардачев
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
18
Никита Морозов
АП
37
Виталий Бондарев
АП
11
Владислав Карапузов
ПВ
20
Евгений Марков
ЦФ
10
Мартин Секулич
ЦФ
Чайка
35
Никита Павлов
ВР
14
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
24
Николай Придава
ЦЗ
4
Алексей Никитенков
ЦЗ
6
Юрий Петин
ПЗ
10
Абдулло Джебов
ЦП
9
D. Gagua
ЦП
99
Никита Посмашный
АП
55
Вадим Гапеев
ЛВ
89
Руслан Червяков
ПВ
11
Максим Криушичев
ПВ
87
Арсений Филев
ЦФ
3-1-2-3-1
57
Селихов
16
Итало
2
Бегич
34
Маргасов
6
Сунгатулин
13
Акбашев
22
Кордейро
59
Харин
97
Ишков
14
Железнов
19
Богомольский
3-3-2-2
58
Фадеев
2
Гапечкин
39
Маслов
12
Иванников
74
Гузиев
8
Роспутько
22
Чобанов
7
Гуляев
18
Соколов
20
Библик
17
Пополитов
34
Маргасов
44
Малькевич
44
Малькевич
34
Маргасов
22
Кордейро
21
Иванисеня
21
Иванисеня
22
Кордейро
97
Ишков
18
Морозов
18
Морозов
97
Ишков
6
Сунгатулин
37
Бондарев
37
Бондарев
6
Сунгатулин
19
Богомольский
10
Секулич
10
Секулич
19
Богомольский
22
Чобанов
10
Джебов
10
Джебов
22
Чобанов
17
Пополитов
99
Посмашный
99
Посмашный
17
Пополитов
39
Маслов
55
Гапеев
55
Гапеев
39
Маслов
7
Гуляев
89
Червяков
89
Червяков
7
Гуляев
20
Библик
87
Филев
87
Филев
20
Библик
Остались в запасе
Урал
Чайка
86
Иван Кузнецов
ВР
9
Егор Мосин
ЛЗ
4
Матвей Бардачев
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
11
Владислав Карапузов
ПВ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Василий Березуцкий
35
Никита Павлов
ВР
14
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
24
Николай Придава
ЦЗ
4
Алексей Никитенков
ЦЗ
6
Юрий Петин
ПЗ
9
D. Gagua
ЦП
11
Максим Криушичев
ПВ
Остались в запасе
86
Иван Кузнецов
ВР
9
Егор Мосин
ЛЗ
4
Матвей Бардачев
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
11
Владислав Карапузов
ПВ
20
Евгений Марков
ЦФ
Остались в запасе
35
Никита Павлов
ВР
14
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
24
Николай Придава
ЦЗ
4
Алексей Никитенков
ЦЗ
6
Юрий Петин
ПЗ
9
D. Gagua
ЦП
11
Максим Криушичев
ПВ
Главный тренер
Василий Березуцкий
Статистика матча Урал - Чайка
1
1
Всего ударов по воротам
14
6
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
9
5
Информация о матче
Стадион:
Екатеринбург Арена
Посещаемость:
9103
Новости команд
Все
Урал
Чайка
Известный агент займется комплектованием клуба РПЛ
26 июня
2
Еще один клуб Второй лиги могут расформировать
26 июня
9
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
«Урал» объявил имя нового тренера
24 июня
Юран потребовал от игроков «Урала» выйти в РПЛ
22 июня
3
«Урал» объявил имя нового тренера
24 июня
Юран потребовал от игроков «Урала» выйти в РПЛ
22 июня
3
«Крылья Советов» расстались с игроком ЦСКА
22 июня
1
«Урал» провел первый матч под руководством Юрана
20 июня
2
«Урал» Юрана подписал защитника с 79 матчами в РПЛ
20 июня
Известный агент займется комплектованием клуба РПЛ
26 июня
2
Еще один клуб Второй лиги могут расформировать
26 июня
9
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
ЦСКА снова отдал в аренду экс-вингера «Спартака» и «Краснодара»
18 июня
3
В России закрывается еще один клуб
13 июня
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Урал
Чайка
Россия. Премьер-лига, Переходные матчи
Динамо Мх
2 : 0
23.05.2026
Урал
Россия. Премьер-лига, Переходные матчи
Урал
0 : 1
20.05.2026
Динамо Мх
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Ротор
5 : 0
16.05.2026
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Урал
2 : 0
11.05.2026
КАМАЗ
Россия. Премьер-лига, Переходные матчи
Динамо Мх
2 : 0
23.05.2026
Урал
Россия. Премьер-лига, Переходные матчи
Урал
0 : 1
20.05.2026
Динамо Мх
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Урал
2 : 0
11.05.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Урал
0 : 1
04.05.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Ротор
5 : 0
16.05.2026
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Чайка
0 : 2
03.05.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
КАМАЗ
2 : 1
26.04.2026
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Волга
2 : 1
22.04.2026
Чайка
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 