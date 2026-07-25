Матч 3 тура Первой лиги между «Ленинградцем» и «Уралом» пройдет 26 июля 2026 года в Ленинградской области. Хозяева подходят к игре в глубочайшем кризисе – команда проиграла четыре последних матча, забив всего один гол в пяти последних встречах и пропустив 13. Гости, напротив, набрали ход, разгромив «Енисей» (3:0) в прошлом туре, и демонстрируют надежную игру в обороне. Сможет ли «Ленинградец» прервать свою ужасную серию и зацепиться за очки на своем поле, или «Урал» продолжит свое победное шествие и добьется уверенной победы? Кто окажется сильнее в этом очевидно неравном противостоянии и почему матч обещает быть односторонним?

Кто победит в матче

«Ленинградец» находится в критическом состоянии: команда проиграла четыре последних матча, а в атаке испытывает колоссальные трудности – всего один гол в пяти последних встречах (в среднем 0.20 за игру). При этом оборона хозяев регулярно проваливается – 13 пропущенных мячей за тот же период (в среднем 2.60 за игру), и «Ленинградец» пропускает в шести последних матчах подряд. В прошлом туре команда уступила «Шиннику» (0:2), а до этого разгромно проиграла «Уфе» (0:3) и «Динамо Махачкала» (0:3). Даже домашнее поле вряд ли сможет компенсировать столь низкую результативность и слабую игру в обороне, особенно против соперника, который стабильно забивает и редко пропускает.

«Урал» выглядит абсолютным фаворитом: в последних пяти матчах команда забила семь голов (в среднем 1.40 за игру) и пропустила всего четыре (0.80 в среднем). В прошлом туре уральцы разгромили «Енисей» со счетом 3:0, подтвердив свою боеспособность. Оборона гостей действует надежно, а атака стабильно создает моменты. Даже в гостях «Урал» способен доминировать, особенно против такого слабого соперника, как «Ленинградец», у которого нет ни атакующего потенциала, ни защитной устойчивости. Разница в классе и текущей форме очевидна, и гости должны уверенно побеждать.

С учетом всех факторов победа «Урала» с разницей как минимум в два мяча является безальтернативным исходом. «Ленинградец» не способен забивать и слишком много пропускает, тогда как «Урал» находится в отличной форме и имеет сбалансированную игру. Даже домашняя поддержка не спасет хозяев от поражения.

Форма и история личных встреч

Ранее команды не пересекались в официальных турнирах, поэтому история встреч отсутствует. Однако текущая форма «Ленинградца» (четыре поражения подряд, один гол в пяти матчах) и «Урала» (стабильные победы, надежная оборона) говорят о явном преимуществе гостей. Пропуски «Ленинградца» в шести матчах подряд указывают на то, что хозяева вряд ли смогут сдержать атаку уральцев.

Прогноз на победителя

Мы ожидаем уверенной победы «Урала» над «Ленинградцем» с разницей как минимум в два мяча в матче 3 тура Первой лиги. Хозяева находятся в глубоком кризисе, не забивают и много пропускают, тогда как гости демонстрируют сбалансированную игру и стабильные результаты. Оборона «Урала» вряд ли позволит «Ленинградцу» отличиться, а атакующая линия гостей должна реализовать свои моменты. Ставка на победу «Урала» с форой (-1) за 2 выглядит логичной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3 тура между «Ленинградцем» и «Уралом» состоится 26 июля 2026 года в Ленинградской области и начнется в 16:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.