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  • «Ленинградец» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июля 2026

«Ленинградец» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июля 2026

26 июля, 14:50
Ленинградец
26.07.2026, воскресенье, 16:00
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
0 : 0
Завершен
Урал
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ленинградец
1
Егор Смирнов
ВР
4
Роман Кудрявцев
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
2
Sergey Nikolaev
ЦЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
99
Данила Емельянов
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
14
Оливье Кенфак
ЛВ
32
Артем Кулишев
ПВ
7
Артемий Укомский
ЦФ
Главный тренер
Александр Шмарко
Урал
57
Александр Селихов
ВР
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
16
Итало
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
22
Лео Кордейро
ЦП
97
Илья Ишков
АП
37
Виталий Бондарев
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
10
Мартин Секулич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Ленинградец
96
Алексей Кузнецов
ВР
19
Артур Максецов
ЛЗ
37
Кирилл Исаев
ЦЗ
78
Геннадий Киселев
ПЗ
10
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
52
Илья Петухов
ОП
11
Dmitriy Yakovlev
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
9
Матвей Першин
ЦФ
Урал
86
Иван Кузнецов
ВР
9
Егор Мосин
ЛЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
28
I. Skoropupov
ЦП
18
Никита Морозов
АП
19
Хорен Байрамян
АП
62
P. Satuchin
ЦФ
11
Денис Боков
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Смирнов
4
Кудрявцев
44
Калугин
2
3
Ботака-Иобома
5
Морозов
99
Емельянов
6
Родин
14
Кенфак
32
Кулишев
7
Укомский
4-1-1-3-1
57
Селихов
16
Итало
15
Тихий
46
Мамин
35
Прищепа
6
Сунгатулин
22
Кордейро
17
Карапузов
37
Бондарев
97
Ишков
10
Секулич
3
Ботака-Иобома
37
Исаев
37
Исаев
3
Ботака-Иобома
Николаев
78
Киселев
78
Киселев
Николаев
5
Морозов
10
Зарыпбеков
10
Зарыпбеков
5
Морозов
7
Укомский
23
Стефанович
23
Стефанович
7
Укомский
14
Кенфак
9
Першин
9
Першин
14
Кенфак
35
Прищепа
24
Коротков
24
Коротков
35
Прищепа
22
Кордейро
2
Бегич
2
Бегич
22
Кордейро
37
Бондарев
28
28
37
Бондарев
17
Карапузов
18
Морозов
18
Морозов
17
Карапузов
10
Секулич
11
Боков
11
Боков
10
Секулич
Остались в запасе
Ленинградец
Урал
96
Алексей Кузнецов
ВР
19
Артур Максецов
ЛЗ
52
Илья Петухов
ОП
11
Dmitriy Yakovlev
ЦФ
Главный тренер
Александр Шмарко
86
Иван Кузнецов
ВР
9
Егор Мосин
ЛЗ
19
Хорен Байрамян
АП
62
P. Satuchin
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
19
Артур Максецов
ЛЗ
52
Илья Петухов
ОП
11
Dmitriy Yakovlev
ЦФ
Остались в запасе
86
Иван Кузнецов
ВР
9
Егор Мосин
ЛЗ
19
Хорен Байрамян
АП
62
P. Satuchin
ЦФ
Главный тренер
Александр Шмарко
Главный тренер
Сергей Юран
Статистика матча Ленинградец - Урал
2
4
Всего ударов по воротам
5
10
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
4
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Ленинградец» против «Урала», 3-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 июля в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ленинградец» – «Урал»

«Ленинградец» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Урал Ленинградец
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