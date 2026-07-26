Составы команд
Ленинградец
Ленинградец
4-1-2-2-1
1
Смирнов
4
Кудрявцев
44
Калугин
2
3
Ботака-Иобома
5
Морозов
99
Емельянов
6
Родин
14
Кенфак
32
Кулишев
7
Укомский
4-1-1-3-1
57
Селихов
16
Итало
15
Тихий
46
Мамин
35
Прищепа
6
Сунгатулин
22
Кордейро
17
Карапузов
37
Бондарев
97
Ишков
10
Секулич
3
Ботака-Иобома
37
Исаев
37
Исаев
3
Ботака-Иобома
Николаев
78
Киселев
78
Киселев
Николаев
5
Морозов
10
Зарыпбеков
10
Зарыпбеков
5
Морозов
7
Укомский
23
Стефанович
23
Стефанович
7
Укомский
14
Кенфак
9
Першин
9
Першин
14
Кенфак
35
Прищепа
24
Коротков
24
Коротков
35
Прищепа
22
Кордейро
2
Бегич
2
Бегич
22
Кордейро
37
Бондарев
28
28
37
Бондарев
17
Карапузов
18
Морозов
18
Морозов
17
Карапузов
10
Секулич
11
Боков
11
Боков
10
Секулич
Остались в запасе
Ленинградец
Урал
96
Алексей Кузнецов
ВР
19
Артур Максецов
ЛЗ
52
Илья Петухов
ОП
11
Dmitriy Yakovlev
ЦФ
Главный тренер
Александр Шмарко
86
Иван Кузнецов
ВР
9
Егор Мосин
ЛЗ
19
Хорен Байрамян
АП
62
P. Satuchin
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
19
Артур Максецов
ЛЗ
52
Илья Петухов
ОП
11
Dmitriy Yakovlev
ЦФ
Остались в запасе
86
Иван Кузнецов
ВР
9
Егор Мосин
ЛЗ
19
Хорен Байрамян
АП
62
P. Satuchin
ЦФ
Главный тренер
Александр Шмарко
Главный тренер
Сергей Юран
Статистика матча Ленинградец - Урал
2
4
Всего ударов по воротам
5
10
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
4
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Ленинградец» против «Урала», 3-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 июля в 16:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»