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«СКА-Хабаровск» – «Урал»: кто победит в матче 4 тура Первой лиги 2026/2027

01 августа 2026 9:34
СКА-Хабаровск - Урал
02 авг. 2026, воскресенье 11:00 | Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Перейти в онлайн матча
1.84
победа «Урала»
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Матч 4 тура Первой лиги между хабаровским СКА и екатеринбургским «Уралом» пройдет 2 августа 2026 года в Хабаровске. Хозяева после трех туров не имеют очков и занимают предпоследнее место, проиграв все стартовые матчи с общей разницей голов 1:9. Гости, напротив, стартовали с четырех очков и показывают надежную игру в обороне, пропуская в среднем 0.40 гола за последние пять матчей. При этом очная статистика полностью на стороне «Урала», который не проигрывает СКА-Хабаровску в 12 из 14 последних встреч и забивает в 12 последних матчах против этого соперника. Сможет ли хабаровский клуб прервать свою неудачную серию и зацепиться за очки на своем поле, или «Урал» продолжит свое доминирование и добьется уверенной победы? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть односторонним?

Кто победит в матче

СКА-Хабаровск подходит к игре с катастрофическими показателями: команда проиграла все три стартовых матча, пропускает в шести последних встречах и в среднем за последние пять игр забивает всего 1.00 гола, пропуская 2.20. Лучший бомбардир Михаил Горелишвили забил один мяч, но этого явно недостаточно, чтобы компенсировать проблемы в защите. В очных встречах с «Уралом» у хабаровчан негативная статистика – они не побеждают в 12 из 14 последних матчей, а гости забивают в 12 последних встречах с ними. Домашняя поддержка вряд ли поможет, учитывая, что команда находится в кризисе и не может найти свою игру ни в атаке, ни в обороне. В прошлом туре СКА-Хабаровск уступил «Уфе» (0:1), а до этого проиграл «Ротору» (0:1) и «Челябинску» (1:3), что подтверждает их слабость против организованных соперников.

«Урал» выглядит фаворитом по всем статьям: команда не проигрывает в 12 из 14 последних матчей против СКА-Хабаровска, забивает в 12 последних встречах с этим соперником и в среднем за последние пять игр забивает 1.40 гола, пропуская всего 0.40. Оборона гостей выглядит практически непробиваемой, а атака стабильно создает моменты. В прошлом туре «Урал» сыграл вничью с «Ленинградцем» (0:0), но до этого разгромил «Енисей» (3:0) и показал надежную игру. Уральцы умеют играть против хабаровчан и наверняка реализуют свои моменты, особенно учитывая слабую оборону хозяев. Даже в гостях «Урал» способен доминировать, и разница в классе очевидна.

С учетом всех факторов победа «Урала» с разницей как минимум в два мяча является практически безальтернативным исходом. СКА-Хабаровск не может забивать и слишком много пропускает, тогда как гости находятся в отличной форме и имеют мощную атаку. Разница в классе очевидна, и «Урал» уверенно добьется победы.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Урал» уверенно доминирует, не проигрывая СКА-Хабаровску в 12 из 14 последних матчей и стабильно забивая в 12 последних встречах с этим соперником. Текущая форма «Урала» (надежная оборона, стабильная атака) и кризис СКА-Хабаровска (три поражения подряд, 1.00 гола за игру) указывают на то, что гости должны продолжить свою успешную серию и уверенно победить. Хабаровчане редко оставляют свои ворота сухими, а «Урал» забивает практически в каждом матче против них.

Личные встречи
Побед - 2 (11%)
Ничьих - 5 (28%)
Побед - 11 (61%)
13
Забитых мячей
33
0.72
В среднем за матч
1.83
2:0
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч
Россия. Первый дивизион, 8 тур
СКА-Хабаровск
1 : 4
29.04.2008
Урал
Самая крупная ничья
Россия. Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
20.10.2024
Урал
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
СКА-Хабаровск
0 : 3
02.08.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
0 : 2
09.11.2025
Урал
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Урал
1 : 2
29.09.2025
СКА-Хабаровск
Россия. Первая лига, 34 тур
Урал
3 : 1
24.05.2025
СКА-Хабаровск
Россия. Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
20.10.2024
Урал
Россия. Кубок, 4 раунд
Урал
1 : 0
25.09.2024
СКА-Хабаровск
Россия. Премьер-лига, 23 тур
СКА-Хабаровск
0 : 3
17.03.2018
Урал
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Урал
1 : 1
11.09.2017
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 20 тур
СКА-Хабаровск
0 : 2
06.11.2012
Урал
Россия. ФНЛ, 4 тур
Урал
1 : 1
31.07.2012
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 37 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
04.11.2011
Урал
Россия. ФНЛ, 17 тур
Урал
2 : 0
24.06.2011
СКА-Хабаровск
Россия. Первый дивизион, 27 тур
Урал
1 : 0
31.08.2010
СКА-Хабаровск
Россия. Первый дивизион, 7 тур
СКА-Хабаровск
0 : 0
29.04.2010
Урал
Россия. Первый дивизион, 23 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
12.08.2009
Урал
Россия. Первый дивизион, 3 тур
Урал
2 : 1
08.04.2009
СКА-Хабаровск
Россия. Первый дивизион, 28 тур
Урал
3 : 0
19.08.2008
СКА-Хабаровск
Россия. Первый дивизион, 8 тур
СКА-Хабаровск
1 : 4
29.04.2008
Урал
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
16
Виталий Ботнарь
ВР
63
Daniil Borisov
ЦЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
3
Константин Плиев
ЦЗ
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
5
E. Bliev
ЦП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
7
Никита Моцпан
АП
50
Степан Глотов
ЛВ
9
Хакобо Алькальде
ЦФ
Главный тренер
Михаил Семенов
Урал
57
Александр Селихов
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
16
Итало
ЦЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
22
Лео Кордейро
ЦП
97
Илья Ишков
АП
19
Хорен Байрамян
АП
10
Мартин Секулич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
СКА-Хабаровск
1
Михаил Штепа
ВР
4
Давид Шавлохов
ЦЗ
37
Макар Чирков
ЦЗ
6
Садыг Багиев
ОП
95
Максим Улезко
ЦП
13
Данила Янов
АП
19
Вадим Вшивков
ЛВ
10
Камран Алиев
ЦФ
11
Владислав Брагин
ЦФ
Урал
86
Иван Кузнецов
ВР
9
Егор Мосин
ЛЗ
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
28
I. Skoropupov
ЦП
18
Никита Морозов
АП
37
Виталий Бондарев
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
11
Денис Боков
ЦФ
9
B. Fourrier
ЦФ
4-3-2-1
16
Ботнарь
63
3
Плиев
61
Ужгин
29
Мухин
5
8
Маркитесов
20
Школик
50
Глотов
7
Моцпан
9
Алькальде
3-3-1-2-1
57
Селихов
46
Мамин
15
Тихий
16
Итало
24
Коротков
6
Сунгатулин
44
Малькевич
22
Кордейро
97
Ишков
19
Байрамян
10
Секулич
9
Алькальде
4
Шавлохов
4
Шавлохов
9
Алькальде
8
Маркитесов
6
Багиев
6
Багиев
8
Маркитесов
61
Ужгин
19
Вшивков
19
Вшивков
61
Ужгин
20
Школик
10
Алиев
10
Алиев
20
Школик
50
Глотов
11
Брагин
11
Брагин
50
Глотов
15
Тихий
2
Бегич
2
Бегич
15
Тихий
22
Кордейро
37
Бондарев
37
Бондарев
22
Кордейро
24
Коротков
17
Карапузов
17
Карапузов
24
Коротков
97
Ишков
11
Боков
11
Боков
97
Ишков
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Урал
1
Михаил Штепа
ВР
37
Макар Чирков
ЦЗ
95
Максим Улезко
ЦП
13
Данила Янов
АП
Главный тренер
Михаил Семенов
86
Иван Кузнецов
ВР
9
Егор Мосин
ЛЗ
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
28
I. Skoropupov
ЦП
18
Никита Морозов
АП
9
B. Fourrier
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Остались в запасе
1
Михаил Штепа
ВР
37
Макар Чирков
ЦЗ
95
Максим Улезко
ЦП
13
Данила Янов
АП
Остались в запасе
86
Иван Кузнецов
ВР
9
Егор Мосин
ЛЗ
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
28
I. Skoropupov
ЦП
18
Никита Морозов
АП
9
B. Fourrier
ЦФ
Главный тренер
Михаил Семенов
Главный тренер
Сергей Юран

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Урал» одержит победу с разницей как минимум в два мяча над СКА-Хабаровском, используя свою надежную оборону, стабильную атаку и преимущество в личных встречах, а также слабость хозяев в обороне и атаке. СКА-Хабаровск не может победить в трех матчах и пропускает более двух голов в среднем за игру, что делает их беззащитными против такой организованной команды. Ставка на победу «Урала» за 1.84 выглядит оправданной – гости должны реализовать свое преимущество на выезде. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 4 тура между СКА-Хабаровск и «Уралом» состоится 2 августа 2026 года в Хабаровске и начнется в 11:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.

«СКА-Хабаровск» – «Урал»: смотреть онлайн

1.84
победа «Урала»
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Россия. PARI Первая лига Урал СКА-Хабаровск
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