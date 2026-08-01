Матч 4 тура Первой лиги между хабаровским СКА и екатеринбургским «Уралом» пройдет 2 августа 2026 года в Хабаровске. Хозяева после трех туров не имеют очков и занимают предпоследнее место, проиграв все стартовые матчи с общей разницей голов 1:9. Гости, напротив, стартовали с четырех очков и показывают надежную игру в обороне, пропуская в среднем 0.40 гола за последние пять матчей. При этом очная статистика полностью на стороне «Урала», который не проигрывает СКА-Хабаровску в 12 из 14 последних встреч и забивает в 12 последних матчах против этого соперника. Сможет ли хабаровский клуб прервать свою неудачную серию и зацепиться за очки на своем поле, или «Урал» продолжит свое доминирование и добьется уверенной победы? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть односторонним?

Кто победит в матче

СКА-Хабаровск подходит к игре с катастрофическими показателями: команда проиграла все три стартовых матча, пропускает в шести последних встречах и в среднем за последние пять игр забивает всего 1.00 гола, пропуская 2.20. Лучший бомбардир Михаил Горелишвили забил один мяч, но этого явно недостаточно, чтобы компенсировать проблемы в защите. В очных встречах с «Уралом» у хабаровчан негативная статистика – они не побеждают в 12 из 14 последних матчей, а гости забивают в 12 последних встречах с ними. Домашняя поддержка вряд ли поможет, учитывая, что команда находится в кризисе и не может найти свою игру ни в атаке, ни в обороне. В прошлом туре СКА-Хабаровск уступил «Уфе» (0:1), а до этого проиграл «Ротору» (0:1) и «Челябинску» (1:3), что подтверждает их слабость против организованных соперников.

«Урал» выглядит фаворитом по всем статьям: команда не проигрывает в 12 из 14 последних матчей против СКА-Хабаровска, забивает в 12 последних встречах с этим соперником и в среднем за последние пять игр забивает 1.40 гола, пропуская всего 0.40. Оборона гостей выглядит практически непробиваемой, а атака стабильно создает моменты. В прошлом туре «Урал» сыграл вничью с «Ленинградцем» (0:0), но до этого разгромил «Енисей» (3:0) и показал надежную игру. Уральцы умеют играть против хабаровчан и наверняка реализуют свои моменты, особенно учитывая слабую оборону хозяев. Даже в гостях «Урал» способен доминировать, и разница в классе очевидна.

С учетом всех факторов победа «Урала» с разницей как минимум в два мяча является практически безальтернативным исходом. СКА-Хабаровск не может забивать и слишком много пропускает, тогда как гости находятся в отличной форме и имеют мощную атаку. Разница в классе очевидна, и «Урал» уверенно добьется победы.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Урал» уверенно доминирует, не проигрывая СКА-Хабаровску в 12 из 14 последних матчей и стабильно забивая в 12 последних встречах с этим соперником. Текущая форма «Урала» (надежная оборона, стабильная атака) и кризис СКА-Хабаровска (три поражения подряд, 1.00 гола за игру) указывают на то, что гости должны продолжить свою успешную серию и уверенно победить. Хабаровчане редко оставляют свои ворота сухими, а «Урал» забивает практически в каждом матче против них.

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Урал» одержит победу с разницей как минимум в два мяча над СКА-Хабаровском, используя свою надежную оборону, стабильную атаку и преимущество в личных встречах, а также слабость хозяев в обороне и атаке. СКА-Хабаровск не может победить в трех матчах и пропускает более двух голов в среднем за игру, что делает их беззащитными против такой организованной команды. Ставка на победу «Урала» за 1.84 выглядит оправданной – гости должны реализовать свое преимущество на выезде. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 4 тура между СКА-Хабаровск и «Уралом» состоится 2 августа 2026 года в Хабаровске и начнется в 11:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.