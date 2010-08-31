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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Урал - СКА-Хабаровск
Урал - СКА-Хабаровск: обзор матча 31 августа 2010
Урал
31.08.2010, вторник, 17:00
Россия. Первый дивизион, 27 тур
1 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
45'
И. Дранников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - СКА-Хабаровск
Замена
Э. Мамаев
️️️️
Н. Сафрониди
Замена
А. Минеев
️️️️
В. Никифоров
Желтая карточка
С. Нестеренко
Замена
И. Горбатенко
️️️️
А. Малоян
Замена
Д. Зубко
️️️️
П. Сикимич
Замена
А. Вавилченков
️️️️
Ч. Лунгу
Замена
М. Живновицкий
️️️️
И. Старков
Замена
С. Рыжих
️️️️
В. Янотовский
Желтая карточка
А. Семенов
ГОЛ! 1:0!
И. Дранников
Пас отдал
Н. Сафрониди
Замена
А. Нечаев
️️️️
А. Мурнин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
16
Дмитрий Яшин
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
4
Иван Дранников
ЛЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
27
Олег Шатов
ЦП
10
Чисамба Лунгу
ПП
0
Артур Малоян
ЦФ
81
Предраг Сикимич
ЦФ
Главный тренер
Борис Стукалов
СКА-Хабаровск
40
Антон Козорез
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
3
Андрей Смирнов
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
10
Иван Старков
ЛП
4
Василий Янотовский
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
80
Вячеслав Запояска
ЦП
3
Сергей Голяткин
АП
25
Игорь Пиюк
ЦФ
Главный тренер
Сергей Горлукович
Урал
16
Григорий Любимов
ВР
4
Павел Степанец
ЦЗ
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
66
Андрей Вавилченков
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
74
Денис Зубко
ЦФ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
СКА-Хабаровск
19
Алексей Степанов
ВР
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
26
Даниэль Балан
ПЗ
15
Максим Живновицкий
ЦП
13
Александр Минеев
ЦП
18
Александр Нечаев
ЦП
16
Сергей Рыжих
ЦФ
3-3-2-2
16
Яшин
34
Кацалапов
15
Новиков
34
Тумасян
4
Дранников
10
Фидлер
70
Сафрониди
27
Шатов
10
Лунгу
81
Сикимич
0
Малоян
4-4-1-1
40
Козорез
3
Смирнов
13
Семенов
5
Нестеренко
10
Никифоров
4
Янотовский
27
Мурнин
80
Запояска
10
Старков
3
Голяткин
25
Пиюк
81
Сикимич
74
Зубко
74
Зубко
81
Сикимич
10
Лунгу
66
Вавилченков
66
Вавилченков
10
Лунгу
70
Сафрониди
17
Мамаев
17
Мамаев
70
Сафрониди
0
Малоян
23
Горбатенко
23
Горбатенко
0
Малоян
10
Старков
15
Живновицкий
15
Живновицкий
10
Старков
10
Никифоров
13
Минеев
13
Минеев
10
Никифоров
27
Мурнин
18
Нечаев
18
Нечаев
27
Мурнин
4
Янотовский
16
Рыжих
16
Рыжих
4
Янотовский
Остались в запасе
Урал
СКА-Хабаровск
16
Григорий Любимов
ВР
4
Павел Степанец
ЦЗ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Борис Стукалов
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
19
Алексей Степанов
ВР
26
Даниэль Балан
ПЗ
Главный тренер
Сергей Горлукович
Остались в запасе
16
Григорий Любимов
ВР
4
Павел Степанец
ЦЗ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Остались в запасе
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
19
Алексей Степанов
ВР
26
Даниэль Балан
ПЗ
Главный тренер
Борис Стукалов
Главный тренер
Сергей Горлукович
Статистика матча Урал - СКА-Хабаровск
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Информация о матче
Стадион:
СКБ-Банк Арена - Уралмаш
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