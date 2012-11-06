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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Урал
СКА-Хабаровск - Урал: обзор матча 06 ноября 2012
СКА-Хабаровск
06.11.2012, вторник, 12:00
Россия. ФНЛ, 20 тур
0 : 2
Завершен
Урал
12'
С. Гогниев
62'
С. Гогниев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Урал
90'
+1
Замена
Д. Рыжов
️️️️
М. Семакин
Желтая карточка
Х. Мамтов
90'
87'
Замена
М. Бирюков
️️️️
С. Гогниев
85'
Замена
Ч. Лунгу
️️️️
А. Чухлей
Замена
С. Дебле
️️️️
В. Кренделев
74'
Замена
Х. Мамтов
️️️️
А. Мурнин
66'
Замена
К. Зуев
️️️️
М. Соловей
66'
62'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
С. Гогниев
57'
Желтая карточка
И. Дранников
Замена
А. Радченко
️️️️
М. Зюзин
57'
54'
Замена
А. Кацалапов
️️️️
А. Кобялко
Желтая карточка
М. Зюзин
53'
51'
Вторая желтая
М. Вьештица
45'
Желтая карточка
М. Вьештица
Желтая карточка
А. Романович
42'
12'
ГОЛ! 0:1!
С. Гогниев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
1
Алексей Солосин
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
16
Дариус Мицейка
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
3
Михаил Соловей
ОП
15
Максим Зюзин
ЦП
35
Анатолий Романович
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
Главный тренер
Александр Григорян
Урал
22
Игорь Кот
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
4
Иван Дранников
ЛЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
25
Алексей Ревякин
ЦЗ
20
Андрей Чухлей
ПЗ
25
Андрей Бочков
ОП
14
Максим Семакин
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
22
Антон Кобялко
ЦФ
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
СКА-Хабаровск
16
Александр Агапов
ВР
5
Роберт Арзуманян
ЦЗ
8
Серж Дебле
ЦП
31
Константин Зуев
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
27
Александр Радченко
ЦФ
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
11
Бранимир Петрович
ЦП
10
Чисамба Лунгу
ПП
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
4-1-5
1
Солосин
2
Кренделев
5
Микуцкис
16
Мицейка
7
Зураев
3
Соловей
15
Зюзин
35
Романович
30
Трусевич
27
Мурнин
4
Славнов
3-3-2-2
22
Кот
7
Данцев
16
Вьештица
25
Ревякин
20
Чухлей
25
Бочков
4
Дранников
14
Семакин
7
Берхамов
2
Гогниев
22
Кобялко
2
Кренделев
8
Дебле
8
Дебле
2
Кренделев
3
Соловей
31
Зуев
31
Зуев
3
Соловей
27
Мурнин
9
Мамтов
9
Мамтов
27
Мурнин
15
Зюзин
27
Радченко
27
Радченко
15
Зюзин
22
Кобялко
34
Кацалапов
34
Кацалапов
22
Кобялко
14
Семакин
63
Рыжов
63
Рыжов
14
Семакин
20
Чухлей
10
Лунгу
10
Лунгу
20
Чухлей
2
Гогниев
17
Бирюков
17
Бирюков
2
Гогниев
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Урал
16
Александр Агапов
ВР
5
Роберт Арзуманян
ЦЗ
87
Никита Саталкин
АП
Главный тренер
Александр Григорян
99
Дмитрий Арапов
ВР
11
Бранимир Петрович
ЦП
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Остались в запасе
16
Александр Агапов
ВР
5
Роберт Арзуманян
ЦЗ
87
Никита Саталкин
АП
Остались в запасе
99
Дмитрий Арапов
ВР
11
Бранимир Петрович
ЦП
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Главный тренер
Павел Гусев
Статистика матча СКА-Хабаровск - Урал
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Стадион:
им. В.И. Ленина
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