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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Урал
СКА-Хабаровск - Урал: обзор матча 20 октября 2024
СКА-Хабаровск
20.10.2024, воскресенье, 09:00
Россия. Первая лига, 15 тур
3 : 3
Завершен
Урал
5'
Р. Емельянов
9'
К. Алиев
56'
Н. Поярков
1'
Т. Аюпов
31'
Т. Аюпов
52'
М. Секулич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол СКА-Хабаровск - Урал
Желтая карточка
Ю. Журавлев
90'
+4
Замена
Н. Мирошниченко
️️️️
Н. Першин
90'
+4
Желтая карточка
Н. Першин
89'
84'
Замена
М. Бевеев
️️️️
Т. Маргасов
77'
Замена
И. Ишков
️️️️
Е. Мосин
77'
Замена
Э. Бикфалви
️️️️
М. Секулич
Замена
А. Гаглоев
️️️️
К. Алиев
74'
Замена
️️️️
Р. Гаджимурадов
74'
72'
Желтая карточка
Т. Аюпов
67'
Замена
И. Чудин
️️️️
А. Юсупов
66'
Замена
И. Порохов
️️️️
Ф. Сунгатулин
ГОЛ! 3:3!
Н. Поярков
56'
52'
ГОЛ! 2:3!
М. Секулич
Замена
Я. Шарль
️️️️
А. Гонгапшев
46'
37'
Желтая карточка
А. Юсупов
31'
ГОЛ! 2:2!
Т. Аюпов
ГОЛ! 2:1!
К. Алиев
9'
ГОЛ! 1:1!
Р. Емельянов
5'
1'
ГОЛ! 0:1!
Т. Аюпов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
46
Никита Першин
ОП
10
Артем Симонян
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
10
Камран Алиев
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Урал
71
Алексей Мамин
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
10
Мартин Секулич
ЦФ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
СКА-Хабаровск
96
Алексей Кузнецов
ВР
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
6
Садыг Багиев
ОП
4
Борха Мартинес
ЦП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
29
Яо Шарль
ЦФ
90
Максим Кутовой
ЦФ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
11
Астемир Хашкулов
ЦФ
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
22
Мингиян Бевеев
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЛЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
10
Эрик Бикфалви
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
97
Илья Ишков
АП
18
Никита Морозов
АП
16
Итало
АП
11
Илья Порохов
ПВ
4-2-2-2
98
Имамов
16
Поярков
44
Журавлев
17
Покидышев
50
Быков
92
Емельянов
46
Першин
10
Симонян
10
Гаджимурадов
10
Гонгадзе
10
Алиев
3-4-2-1
71
Мамин
14
Мосин
24
Филипенко
2
Бегич
34
Маргасов
8
Аюпов
6
Сунгатулин
3
Гогличидзе
5
Егорычев
4
Юсупов
10
Секулич
46
Першин
18
Мирошниченко
18
Мирошниченко
46
Першин
10
Алиев
11
Гаглоев
11
Гаглоев
10
Алиев
Гонгапшев
29
Шарль
29
Шарль
Гонгапшев
10
Гонгапшев
10
Гонгапшев
4
Юсупов
27
Чудин
27
Чудин
4
Юсупов
14
Мосин
97
Ишков
97
Ишков
14
Мосин
6
Сунгатулин
11
Порохов
11
Порохов
6
Сунгатулин
34
Маргасов
22
Бевеев
22
Бевеев
34
Маргасов
10
Секулич
10
Бикфалви
10
Бикфалви
10
Секулич
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Урал
96
Алексей Кузнецов
ВР
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
6
Садыг Багиев
ОП
4
Борха Мартинес
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
90
Максим Кутовой
ЦФ
11
Астемир Хашкулов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
18
Никита Морозов
АП
99
Дмитрий Арапов
ВР
46
Артем Мамин
ЛЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
16
Итало
АП
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
6
Садыг Багиев
ОП
4
Борха Мартинес
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
90
Максим Кутовой
ЦФ
11
Астемир Хашкулов
ЦФ
Остались в запасе
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
18
Никита Морозов
АП
99
Дмитрий Арапов
ВР
46
Артем Мамин
ЛЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
16
Итало
АП
Главный тренер
Алексей Поддубский
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Статистика матча СКА-Хабаровск - Урал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Спартак К
- : -
04.12.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Урал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Силантьев
(Самара)
Помощники судьи:
Евгений Синянский (Ярославль)
Дмитрий Маликов (Новоалтайск)
Резервный судья:
Иван Пожидаев (Комсомольск-на-Амуре)
Делегат:
Владимир Крысин (Хабаровск)
Инспектор:
Александр Лапин (Уфа)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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