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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Урал - СКА-Хабаровск
Урал - СКА-Хабаровск: обзор матча 08 апреля 2009
Урал
08.04.2009, среда, 17:00
Россия. Первый дивизион, 3 тур
2 : 1
Завершен
СКА-Хабаровск
22'
В. Шишелов (П)
42'
А. Герк
72'
А. Нечаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - СКА-Хабаровск
Замена
Е. Ятченко
️️️️
А. Герк
ГОЛ! 2:1!
А. Нечаев
Замена
Л. Корнилов
️️️️
К. Скрыльников
Замена
В. Аксютенко
️️️️
А. Панферов
Замена
А. Нечаев
️️️️
Н. Сафрониди
Замена
Х. Мамтов
️️️️
В. Шишелов
Замена
А. Серан
️️️️
Е. Алхимов
Замена
К. Суховерхов
️️️️
А. Мурнин
Замена
А. Катульский
️️️️
П. Степанец
Желтая карточка
Н. Сафрониди
ГОЛ! 2:0!
А. Герк
Желтая карточка
П. Степанец
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Шишелов
Красная карточка
В. Хатаженков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
1
Алексей Солосин
ВР
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
2
Максим Поворов
ЦЗ
28
Арунас Климавичус
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
8
Анатолий Герк
ЦП
36
Константин Скрыльников
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
55
Владимир Шишелов
ЦФ
9
Робертас Пошкус
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
СКА-Хабаровск
1
Максим Кабанов
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
71
Михаил Багаев
ЛЗ
3
Николай Олеников
ЦЗ
14
Алексей Епифанов
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
0
Андрей Панферов
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
11
Евгений Алхимов
ЦФ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Файзулин
Урал
97
Евгений Ятченко
ПЗ
18
Лев Корнилов
ЦП
23
Алексей Катульский
ЦП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
СКА-Хабаровск
15
Андрей-Лорел Серан
ЦЗ
18
Александр Нечаев
ЦП
20
Константин Суховерхов
ЦФ
20
Владислав Аксютенко
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Солосин
58
Ойеволе
28
Климавичус
4
Степанец
2
Поворов
10
Фидлер
8
Герк
36
Скрыльников
13
Щаницин
9
Пошкус
55
Шишелов
3-2-2-2
1
Кабанов
3
Олеников
14
Епифанов
5
Нестеренко
7
Хатаженков
71
Багаев
0
Панферов
27
Мурнин
8
Кармазиненко
11
Алхимов
36
Скрыльников
18
Корнилов
18
Корнилов
36
Скрыльников
4
Степанец
23
Катульский
23
Катульский
4
Степанец
8
Герк
97
Ятченко
97
Ятченко
8
Герк
55
Шишелов
9
Мамтов
9
Мамтов
55
Шишелов
70
Сафрониди
18
Нечаев
18
Нечаев
70
Сафрониди
27
Мурнин
20
Суховерхов
20
Суховерхов
27
Мурнин
11
Алхимов
15
Серан
15
Серан
11
Алхимов
0
Панферов
20
Аксютенко
20
Аксютенко
0
Панферов
Остались в запасе
Урал
СКА-Хабаровск
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Владимир Файзулин
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Владимир Файзулин
Статистика матча Урал - СКА-Хабаровск
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Резников
(Ярославль)
Стадион:
СКБ-Банк Арена - Уралмаш
Посещаемость:
4500 из 13000 зрителей (34%)
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