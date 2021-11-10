«Краснодар» может уволить Гончаренко. Тедеско, Черевченко и Арвеладзе – кандидаты на замену

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко может покинуть свой пост.
По информации Sportarena.by, на место 44-летнего белоруса претендуют экс-главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, бывший тренер «Пахтакора» Шота Арвеладзе, а также Игорь Черевченко, уволенный из «Химок» в октябре.
- «Краснодар» уступил в 3 последних матчах.
- Гончаренко работает в клубе с апреля.
- «Краснодар» идет на 7-м месте в РПЛ.
Источник: Sportarena.by
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