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    «Краснодар» может уволить Гончаренко. Тедеско, Черевченко и Арвеладзе – кандидаты на замену

    Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко может покинуть свой пост.

    По информации Sportarena.by, на место 44-летнего белоруса претендуют экс-главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, бывший тренер «Пахтакора» Шота Арвеладзе, а также Игорь Черевченко, уволенный из «Химок» в октябре.

    • «Краснодар» уступил в 3 последних матчах.
    • Гончаренко работает в клубе с апреля.
    • «Краснодар» идет на 7-м месте в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sportarena.by

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    Сегодня, 19:58
    Комментарии6
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      Рейтинг: +417

      jek718875 18 минут назад

      Долой ГОНЧАРА, я требую перемен,назначьте ВОЛОДЬКУ БЫСТРОВА, он когда датый на МАТЧ ТВ выступает,грозится стать тренером

      0
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    • ...
      Рейтинг: +91057

      zigbert 23 минуты назад

      Тренеры интересные но все разноплановые. Но пока Гончаренко при деле стоит ли накалять обстановку.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +25960

      Боцман59rus 35 минут назад

      _ того гляди передерутся в борьбе за должность.

      1
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      Рейтинг: +68107

      insider_retro 46 минут назад

      Имея приличных исполнителей, Гончаренко так и не смог реализовать свои тренерские замашки... Бездарность в полный рост... Вдогонку будут только усмешки и упрёки...

      5
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      Рейтинг: +18289

      JTherry > insider_retro 37 минут назад

      зато картофан увидел красивый парк вокруг стадиона, бабла на Мальдивы срубил...)

      2
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      Рейтинг: +1960

      Блямба > insider_retro 27 минут назад

      Ну,там нет ни следа бездарности..
      Просто Витя со времён покорения Европы с БАТэ застрял в пубертатном периоде.

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