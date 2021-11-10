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  • «Краснодар» может уволить Гончаренко. Тедеско, Черевченко и Арвеладзе – кандидаты на замену

«Краснодар» может уволить Гончаренко. Тедеско, Черевченко и Арвеладзе – кандидаты на замену

10 ноября 2021, 19:58
23

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко может покинуть свой пост.

По информации Sportarena.by, на место 44-летнего белоруса претендуют экс-главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, бывший тренер «Пахтакора» Шота Арвеладзе, а также Игорь Черевченко, уволенный из «Химок» в октябре.

  • «Краснодар» уступил в 3 последних матчах.
  • Гончаренко работает в клубе с апреля.
  • «Краснодар» идет на 7-м месте в РПЛ.

Источник: Sportarena.by

Новостной портал, посвященный белорусскому спорту. Общая аудитория в соцсетях - более 6 тысяч подписчиков.

Россия. Премьер-лига Краснодар Гончаренко Виктор Арвеладзе Шота Черевченко Игорь Тедеско Доменико
Комментарии (23)
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insider_retro
1636564809
Имея приличных исполнителей, Гончаренко так и не смог реализовать свои тренерские замашки... Бездарность в полный рост... Вдогонку будут только усмешки и упрёки...
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zigbert
1636566168
Тренеры интересные но все разноплановые. Но пока Гончаренко при деле стоит ли накалять обстановку.
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jek718875
1636566505
Долой ГОНЧАРА, я требую перемен,назначьте ВОЛОДЬКУ БЫСТРОВА, он когда датый на МАТЧ ТВ выступает,грозится стать тренером
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sochi-2013
1636567844
Странная история с Гончаренко и Кононовым. Блеснули и в никуда. По-моему, дело в их помощниках. Кто-то же строил игру в Краснодаре и БАТЭ?
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ARSteven89
1636569113
Почему никто не рассматривает кандидатуру Марко Николича?!!! Но на "Краснодар" под управлением Доменико Тедеско я бы посмотрел с удовольствием. Всё-таки это не "Спартак" и давления такого ощущаться не должно. Да и Галицкий предоставит полную свободу действий, возможно и свободу в трансферной политике. На немцев в РПЛ пошёл тренд! Ну, а если вернуться к реальности, то выберут Черевченко)))
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paracetamol
1636569302
Гнать надо бесполезного. Коней пустил на разделку туш, быков - на мясокомбинат, атаку наладить не в состоянии... Гнать надо это позорище!
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Форвард 79
1636569346
Подождите, скоро Витория освободится))
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ySS
1636570613
Черевченко - интересный специалист, на Тедеску тоже можно было бы взглянуть в новом российском колективе, Арвеладзе - темная лошадка... Только с чего это вдруг беларуса менять, Краснодар при нём интересная команда в вехней части таблицы. До конца сезона менять только из нефутбольных соображений.
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Кузьмич на трибуне
1636570647
Наиболее интересным Краснодар был в эпоху Кононова. Сейчас это не Краснодар, а какое то недоразумение. Шалимов, Мусаев, Гончаренко.... Кто следующий? Сегодня из южан- Сочи самый интересный клуб.
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Рубинище
1636578148
Утка. Не в стиле Галицкого так быстро расставаться с тренером.
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