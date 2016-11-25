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  • Руководство «Краснодара» вновь рассматривает кандидатуру Арвеладзе на пост главного тренера

Руководство «Краснодара» вновь рассматривает кандидатуру Арвеладзе на пост главного тренера

25 ноября 2016, 19:10
26

Главный тренер «Маккаби» из Тель-Авива Шота Арвеладзе может возглавить «Краснодар».

По информации источника, руководители краснодарского клуба задумались о кандидатуре грузинского специалиста после ничьей в матче пятого тура Лиги Европы против «Зальцбурга» (1:1).

В сентябре сообщалось, что Арвеладзе мог возглавить «Краснодар» после ухода Олега Кононова, однако тогда клуб выбрал Игоря Шалимова, под руководством которого команда идет на пятом месте в РФПЛ с 24 очками после 14 туров.

Источник: Onedivision
Россия. Премьер-лига Краснодар Маккаби Шалимов Игорь Арвеладзе Шота
Комментарии (26)
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shinnik
1480090730
Шалимов приехал,горючее от Кононова кончилось.. Арвеладзе-хедлайнер любого мероприятия..Посмотрите хоть матчи с Зенитом и Мак"Абби..)
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nikita08
1480091581
#издеж.
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acer2003
1480092320
Дайте время Шалимову. Поспешишь...насмешишь.
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belarus-gomel
1480092662
Кононова зря убрали с поста главного тренера.... Шалимов - никакой.... без Смолова вообще бы беда была...
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gencha19
1480095753
Надо брать консультантом Бердыева.
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sochi-2013
1480095893
Кто там мне минусовал, когда я писал, что Шалимов не уровень, и долго не задержится?
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subbotaspartak
1480096097
- Арвеладзе - это кто? - Грузин в пальто. А в пальто родней Тренировать коней.
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Бриг
1480100362
Руководство ... стало похожим на руководство Спар...
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Фан666
1480102360
Зря Кононова зачем-то убрали, началась чехарда. Игра становится хуже и как следствие результат
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Krasnodar 123
1480106551
Щалимов не способен поднять КРАСНОДАР на новый уровень это уже понятно.С игроков тоже надо снять стружку -зажрались видно! Двух-трех выставить на трансфер! Остальные будут знать,что не все так просто!
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