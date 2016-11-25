Руководство «Краснодара» вновь рассматривает кандидатуру Арвеладзе на пост главного тренера

Главный тренер «Маккаби» из Тель-Авива Шота Арвеладзе может возглавить «Краснодар».

По информации источника, руководители краснодарского клуба задумались о кандидатуре грузинского специалиста после ничьей в матче пятого тура Лиги Европы против «Зальцбурга» (1:1).

В сентябре сообщалось, что Арвеладзе мог возглавить «Краснодар» после ухода Олега Кононова, однако тогда клуб выбрал Игоря Шалимова, под руководством которого команда идет на пятом месте в РФПЛ с 24 очками после 14 туров.