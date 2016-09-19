Арвеладзе: «Готов дать клятву, что информация о моем назначении в «Краснодар» – это слухи»

Главный тренер «Маккаби» из Тель-Авива Шота Арвеладзе прокомментировал информацию о том, что он может возглавить «Краснодар».

«Я слышал об этой информации. Это слухи. Давайте будем серьезными. Если не верите мне, то готов поклясться на Библии либо съездить в Иерусалим, либо к святым местам и дать клятву там, либо пройти полиграф.

Я сосредоточен исключительно на работе в «Маккаби» и борьбе за все возможные титулы», – сказал Арвеладзе.

Напомним, сейчас обязанности главного тренера «Краснодара» исполняет Игорь Шалимов, назначенный после ухода в отставку Олега Кононова.