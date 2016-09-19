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  • Арвеладзе: «Готов дать клятву, что информация о моем назначении в «Краснодар» – это слухи»

Арвеладзе: «Готов дать клятву, что информация о моем назначении в «Краснодар» – это слухи»

19 сентября 2016, 19:45
4

Главный тренер «Маккаби» из Тель-Авива Шота Арвеладзе прокомментировал информацию о том, что он может возглавить «Краснодар».

«Я слышал об этой информации. Это слухи. Давайте будем серьезными. Если не верите мне, то готов поклясться на Библии либо съездить в Иерусалим, либо к святым местам и дать клятву там, либо пройти полиграф.

Я сосредоточен исключительно на работе в «Маккаби» и борьбе за все возможные титулы», – сказал Арвеладзе.

Напомним, сейчас обязанности главного тренера «Краснодара» исполняет Игорь Шалимов, назначенный после ухода в отставку Олега Кононова.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Маккаби Арвеладзе Шота
Комментарии (4)
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Aztec58
1474307091
Ну и хорошо, оставайся с иудеями.
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user3618
1474312427
Как отмазывается, значит по-любому что-то было )))
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Вомбат
1474313179
Прямо журналисты жить не смогут, если не выяснят этот вопрос, так придется им ехать в Иерусалим и там искать полиграф для Шоты.
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+50/-50
1474316491
Библия, Иерусалим, святые места. Ну зачем так. Сгоняй в Боржоми, попей минералки и .... всё будет в норме.
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