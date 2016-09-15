Наставник «Маккаби» Арвеладзе вынужден был переводить самого себя

Главный тренер «Маккаби» (Тель-Авив) Шота Арвеладзе исполнил роль переводчика на русский язык. Во время пресс-конференции в преддверии матча с «Зенитом» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы официальный переводчик не смог перевести некоторые высказывания специалиста с английского на русский.

Сначала Арвеладзе ответил на английском касательно игровой схемы его команды в будущем матче, а после, увидев, что переводчик испытывает проблемы, повторил свой ответ и на русском.

«Мы всегда играли по одной схеме, могли поменять пару игроков, но схему — никогда. Постараемся сделать то же самое завтра», – ответил грузинский специалист.