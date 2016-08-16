Арвеладзе: «Сейчас «Ростов» физически в 100 раз сильнее «Аякса»

Бывший нападающий «Аякса» Шота Арвеладзе заявил, что«Ростов» на данный момент на порядок сильнее амстердамского клуба, с которым ростовчане сегодня проведут первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов.

«Конечно, в Амстердаме всегда умели и умеют играть в футбол. Но в данный момент «Аякс» – не та команда, что была раньше. Нет больших трансферов. В основном в составе местные футболисты – из своей академии и из других голландских клубов. Но в любом случае «Аякс» – не подарок для любого соперника.

В команде новый тренер – Петер Бош. Мне он очень нравится, всегда играет в атакующий футбол. Но сейчас «Ростов» физически в 100 раз сильнее «Аякса». И быстрее», – заявил Арвеладзе.